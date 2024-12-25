Праздничный Львов: лучшие рождественские локации древнего города

Городок, дышащий историей и романтикой, превращается в настоящую сказку на Рождество. Яркие огоньки, аромат кофе и шоколада, мелодии колядок – все это создает неповторимую атмосферу праздника. Сегодня рассказываем, что посмотреть и где побывать во время зимнего уик-энда.

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Рождественская ярмарка

Находится на проспекте Свободы и Площади Рынок. Аттракция действует ежегодно с декабря по январь.

Впервые мероприятие провели в 2009 году. Оно стал первым такого рода в Украине.

Туристы могут приобрести изделия из керамики, украшения, бижутерию ручной работы и игрушки. Также можно отведать пончики, вареники и горячий шоколад.

А еще советуем сходить к главной елке перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета. На верхушку дерева установили символический противотанковый "еж".

Площадь Рынок

Сначала рекомендуем сходить к шопке. Праздничная инсталляция уже десять лет подряд радует львовян и гостей города. Ее создал талантливый мастер, а ныне защитник Украины Антон Лубий. Композиция состоит из семи двухметровых фигур, вырезанных из тополя и разрисованных детьми.

Неподалеку под открытым небом находится каток. Здесь можно арендовать снаряжение.

Обязательно прогуляйтесь по старинным улочкам. Накануне праздника множество заведений устанавливают масштабные тематические декорации. Они станут отличными зонами для фотосессий.

Площадь Ангелов

У величественного Гарнизонного храма ежегодно проводят традиционную церемонию установления главного дидуха Львова.

Четырехметровый символ украинского Рождества становится украшением города и напоминанием о многовековых традициях наших предков. Кстати, его сделали мастера Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

В этом году к праздничному шествию присоединятся представители власти и духовенства, защитники Украины, юные колядники и все неравнодушные львовяне и гости города. Мероприятие проведут 24 декабря в 12:00.

Шевченковский гай

Находится на территории ландшафтного парка "Знесенье". Локацию считают не только знаковым культурным учреждением, но и историческим центром возрождения национальных традиций.

Его целью является популяризация культуры, народной архитектуры и древнего быта западной части Украины.

Сегодня здесь хранится более 21 тысячи предметов и около 110 масштабных архитектурных объектов.

Туристы могут посетить старинные усадьбы и увидеть как они выглядят внутри. Кстати, часть территории разделена на 6 этнографических зон: Бойковщина, Лемковщина, Гуцульщина, Буковина, Подолье и Львовщина.

Ежегодно здесь проводят колядование со звездарями и ставят художественные вертепы. А еще размещают шопку с живыми животными.

Дворец Потоцких

Первое здание построили в стиле классицизма. Однако в период 1860-1861 годов его разобрали. А в 1880 году начали возводить новую резиденцию.

В настоящее время постройка выполнена в стиле французского классицизма. На первом этаже туристы могут посмотреть парадные залы для приема гостей. Их украсили позолотой, мрамором и росписью.

Путешественники могут сделать атмосферную фотосессию возле рождественских декораций.

Готовы согревать сердце? Отправляйтесь навстречу праздничному Львову!

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