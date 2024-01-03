По следам предков: путешествие по самым древним городам Европы

Современные постройки, величественные небоскребы, причудливые сооружения переворачивают наше представление вверх дном. Конечно же, практически любая поездка не обходится без посещения таких локаций. Согласитесь, странно осознавать, что когда-нибудь эти застройки тоже станут старыми и даже древними. Будущие поколения будут с удивлением разевать рот и любоваться этой архитектурой, представляя, как ее строили их предки.

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Кстати, у нас тоже есть возможность оказаться на их месте. Конечно, перенестись в будущее невозможно, а вот в прошлое легко. Множество населенных пунктов, возводившихся очень давно, сохранили свой первозданный вид. Куда отправиться в этот раз – сейчас расскажем.

Афины, Греция

Этот город нам известен еще по греческой мифологии. Его появление датируется 5000 годом до н.э. Он имеет уникальную атмосферу и много популярных среди туристов локаций.

Поскольку на этот раз мы собираемся на прогулку по самым древним поселениям Европы, стоит начать знакомство с района Плака. Здесь вы сразу потеряетесь среди античных сооружений и почувствуете себя Геродотом или Гомером, которые неторопливо бродили по местным тропам и наслаждались жизнью.

Быть в Афинах и не посетить Акрополь? Не поступайте так! Эта локация должна быть одной из первых в списке ваших остановок. Чтобы добраться до нее, нужно немного подняться на скалу с плоской вершиной. Не поленитесь сделать это, ведь оттуда открывается красивая панорама. И куда же без Театра Диониса? В этом месте ставили пьесы на произведения Эсхила, Софокла и Аристофана. Вы должны здесь побывать.

Также советуем не пропустить ни одного выставочного зала. В каждой из них представлены экспонаты, которые вы больше не увидите нигде в мире. Обязательно зайдите в музеи: Бенаки, археологический и греческого народного творчества.

Кадис, Испания

Если об Афинах слышали почти все, то об этом старом портовом городе только единицы. Основали его финикийцы в 1100 году до нашей эры. Они перебрались в эту местность с территорий современных Израиля, Сирии и Ливана. Здесь до сих пор находят множество старинных находок, поражающих своим видом археологов и историков.

Как только прибудете сюда, отправляйтесь в старейший район Эль Популо. Здесь еще остались развалины древнеримского театра и не только. Стоит пройти к средневековым воротам, ранее служившим входом в город, а также зайти в Каса-дель-Альмиранте – самый красивый дворец, выполненный из итальянского мрамора.

По традиции посмотрите на окраины поселения с самой высокой площадки. Это лучше сделать на башне Торре Тавира. С нее открываются прекрасные виды на город и береговую линию Атлантического океана. Не забудьте о Кафедральном соборе – символе Кадиса. Его строительство длилось более 100 лет, поэтому он сочетает в себе черты барокко, рококо и неоклассицизма.

Пловдив, Болгария

Если ехать далеко не очень хочется, можно отправиться в страну, которая находится относительно недалеко от Украины. Там укрылся древний град. Первое поселение в этих краях появилось еще в VI веке до н.э. С тех пор там бурлит жизнь.

Когда-то давно эта местность принадлежала Римской империи, так что не удивительно, что здесь осталось много упоминаний о той эпохе. Советуем пройтись по пешеходной улице Александра I. Именно здесь находятся руины древнеримского театра. А чтобы вашему представлению было не так сложно рисовать масштабы постройки, рядом располагается его каменная репродукция.

Конечно, стоит добраться до Старого города. Именно там сохранилось больше старинных достопримечательностей. Обратите внимание на домики, уютно устроившиеся по обе стороны дороги. Единого стиля нет. Здесь вы встретите застройки с чертами разных эпох.

Для тех, кто мечтает прикоснуться к прошлому, советуем съездить в комплекс "Набет тепе". Именно с этого места началось строительство города. Дальше поселение разрасталось и увеличивалось, занимая соседние холмы. Сегодня Пловдив стоит на 7 вершинах.

Ереван, Армения

Еще одна точка на карте, которая известна почти всем в мире. На этот раз мы рекомендуем начать знакомство не с древних кварталов или улочек, а с горы Арарат, которая находится за пределами города. Именно здесь можно ощутить величие и могущество этого места.

Когда налюбуетесь прекрасной панорамой, отправляйтесь в Собор Святого Григория. Его построили в честь 1700-летия принятия народом Армении христианства. Далее пройдитесь к Матенадарану. Здесь хранятся древние рукописи, где описана история страны. Не поленитесь и закажите экскурсию. Через час вы узнаете больше, чем из учебников и кинофильмов вместе взятых.

А если хотите увидеть что-то необычное, то сходите в Голубую мечеть – единственный мусульманский храм Армении. Святыня была возведена, чтобы увековечить дружбу двух народов: армян и иранцев.

Путешествовать по старинным городам очень интересно и увлекательно. Советуем не откладывать путешествие, а собирать чемоданы прямо сейчас!

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