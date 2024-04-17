Планируем путешествие: турагентство vs самостоятельная организация

Отправиться в отпуск – всегда хорошая идея. Неважно, какое направление вы выбрали: Нежин или Неаполь, Киев или Кельн. Хорошо отдохнуть можно как у нас, так и за границей. Но если поездку по просторам нашей Родины можно организовать самостоятельно, то путешествие по странам Европы — еще тот вопрос.

Преимущества туроператоров

Делегировать планирование путешествия, с одной стороны, идеальное решение. Ведь поиск квартиры, бронирование билетов, мониторинг экскурсий занимает много времени, сил и нервов. В этом случае все нюансы на себя берёт другой человек. Вам остается только собрать чемодан и дождаться нужной даты.

Обычно турагентства могут предложить отель с прекрасным номером. И не просто когда-нибудь, а в сезон, когда арендовать жилье труднее всего. Они заранее выкупают много апартаментов и бронируют чартерные рейсы. Так что сразу предоставляют удобные варианты.

Еще один момент – виза. Заниматься оформлением самостоятельно, мягко говоря, сложно. Доверить это дело туроператору – легче всего. Следует только принести необходимые документы в указанное время. Это все, что от вас требуется.

Если наткнетесь на "горячий" тур, значительно сэкономите. Да и с турагентством можно подробно спланировать бюджет. Ведь заранее известно, какой пакет забронирован – all inclusive или нет. Также в стоимость уже входят все трансферы, экскурсии, страхование, питание, перелет и проживание.

Преимущества самостоятельной организации поездки

С другой стороны, взять все в свои руки ничем не хуже идея. Во-первых, так можно учесть свои интересы. За один раз легко организовать поездку в несколько стран. С туроператорами так не получится. У них все стабильно и без приключений.

Во-вторых, можно изрядно сэкономить. Для многих туристов не секрет, что на сайтах авиакомпаний есть фильтр "самое дешевое время". Это помогает сократить несколько часов на поиски и выгодно купить билеты.

Еще один плюс: полная свобода выбора. Экскурсии, питание, бутики — куда пойти и какие выбрать, конечно, решать только вам. Обычно турагентства идут по стандартной схеме. То есть выбирают самые дорогие рестораны и самые популярные локации, где яблоку негде упасть.

Если путешествуете самостоятельно, таких проблем точно не будет. Никто не будет диктовать вам, изменять маршрут или нет. А еще во время таких путешествий можно познакомиться с местными и полностью погрузиться в новую культуру.

Недостатки турагентств

Кроме туристических направлений и ограничений, есть еще несколько минусов. К сожалению, никто не застрахован от халатности. При встрече туроператор может улыбаться в лицо и гарантировать полное решение проблем от начала до конца поездки. По факту, все трудности частенько ложатся на плечи клиента.

К тому же сказка иногда выглядит не так, как описывает работник турфирмы. Отель и номера иногда не соответствуют действительности. А самое место отдыха находится далеко от цивилизации. Чтобы не попасть в такую передрягу, обязательно читайте отзывы о компании и договор перед его подписанием.

Недостатки самостоятельной организации

На самом деле он один — и это ваше потраченное время. Придется хорошо посидеть над планировкой. Ведь нужно арендовать жилье, выбрать удобный способ передвижения, просчитать бюджет, определиться с экскурсиями, промониторить заведения питания, продумать запасные варианты. Но оно того стоит.

Если решили ехать без помощи турагентств, следуйте нескольким советам, как правильно организовать путешествие.

В первую очередь необходимо выбрать направление. Даже если поездка совершается на собственном автомобиле. Экспромт приветствуется. Но нужно иметь четко прописанный план, от которого уже можно отклоняться. Для первого путешествия советуем выбирать соседние страны: Чехию, Польшу, Молдову. Если же хочется уйти подальше от дома, присмотритесь к безопасным государствам: Дании, Исландии, Норвегии.

Далее – бюджет. Следует просчитать все развлечения, которые вы планируете посещать. Включайте в список не только рестораны и аренду жилья, но и шоппинг, галереи, театры, торговые центры. И обязательно возьмите с собой деньги на экстренный случай.

Еще один момент: узнайте какие продукты и вещи нельзя перевозить через границу. У каждой страны свои правила и иногда запрещенные вещи вас могут сильно удивить. Алкоголь и сигареты – это только вершина айсберга.

Не экономьте на безопасности и заказывайте билеты у надежных перевозчиков. Это правило касается и аренды жилья. Берите с собой только необходимую одежду и обувь. Практика показывает, что половина чемодана так и не распаковывается. И напоследок, загрузите полезные приложения: переводчик, карты, парковочные места и т.д.

Неважно, какой вариант выберете. И самостоятельное путешествие, и путевка, приобретенная у туроператора, – отличный повод расслабиться и хорошенько отдохнуть.

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