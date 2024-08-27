Отдых на озерах Европы: куда отправиться в этом году

Этим локациям уделяют мало внимания, а зря. Они не только удивляют масштабами и живописностью, но и прекрасными уголками для летнего уик-энда. Что это за места – рассказываем ниже.

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Балатон, Венгрия

Расположено в западной части страны и является самым большим озером в центральной Европе. Оно простирается более чем на 77 километров. Средняя глубина водоема составляет всего 3 метра, поэтому вода быстро прогревается до 25°С. Средняя температура воздуха в окрестностях колеблется от 25 до 30°С.

Регион вокруг Балатона славится виноградниками. Винодельческие традиции здесь уходят еще к римским временам. Самые популярные белые вина сортов "Фурминт" и "Рислинг".

Зажигательные ритмы дискомузыки, песчаные пляжи, дегустации игристого, интересные экскурсии – вот что ожидает туристов на венгерском южном побережье. Отели здесь больше напоминают виллы 70-х, но они всегда полностью заполнены. Поэтому нужно заранее бронировать номер.

Кстати, неподалеку, на полуострове Тихань, располагается курорт Балатонфюред. Здесь находятся семь источников с лечебной водой, положительно влияющей на состояние людей с патологиями сердечно-сосудистой системы и общим истощением организма.

Плитвицкие озера, Хорватия

Локация находится в Национальном природном парке страны. Еще в 1979 году она была включена в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. И неудивительно. Ведь этот райский уголок обрамлен множеством водопадов и густых лесов.

В общей сложности здесь находятся 16 крупных озер, которые соединяются между собой 140 проливами. Что интересно, до поры до времени сюда вообще не ездили туристы. Последствия Второй мировой войны давали о себе знать. Однако когда здесь провели работы по разминированию, сюда стали приезжать путешественники со всего мира.

Также здесь есть пешеходные тропы разной длины и сложности. Все они оборудованы удобными деревянными щитами. Самые отдаленные места можно посетить на катере или панорамном поезде. Средняя продолжительность каждого направления – 3 часа.

Кстати, тем, кто хочет провести здесь не один день, рекомендуем разместиться в гостинице. Она находится прямо на территории заповедного фонда. Также вблизи есть два кемпинга: Korana и Borje. Они работают с апреля по октябрь.

Гарда, Италия

Самое большое озеро в стране, имеющее уникальный голубой цвет с изумрудными оттенками. Его окружают пальмы, кипарисы, оливковые, лимонные и апельсиновые деревья. А еще здесь растет немало виноградников.

Больше всего туристы любят купаться в кристально чистой воде и загорать. Но активные развлечения здесь тоже есть. Здесь можно отправиться на прогулки на яхте, заняться парусным спортом и прокатиться на параплане. А еще можно подняться фуникулером на гору Монте Бальдо в Мальчезине. Отсюда открывается невероятный вид на водоем.

Для классического отдыха здесь есть несколько пляжей: Spiaggia Desenzanino, Spiaggia di Rivoltella, Spiaggia Brema Sirmione и Spiaggia Toscolano. На них преобладает галечное покрытие, поэтому лучше взять с собой резиновую обувь.

Кстати, на берегу Гарды располагается средневековый замок, построенный в XIII-XIV веках. В то время он играл важную стратегическую роль — контролировал доступ к полуострову и служил убежищем от нападений врагов.

Женевское озеро, Швейцария

Водоем находится в межгорной впадине между Альпами и горами Юра. А еще его вторая часть простирается на территории Франции. Он всегда играла значимую роль в развитии существовавших здесь цивилизаций. Еще римляне использовали его как важный транспортный путь, а в Средневековье вокруг природного объекта стали возникать многочисленные города и деревни.

Женевское озеро стало свидетелем многих исторических событий. Оно также упоминается в произведениях известных писателей и философов, таких как Жан-Жак Руссо и Джордж Ноэл Гордон Байрон.

Чтобы насладиться красотой местности, рекомендуем отправиться в круиз пароходом. С борта лайнера можно увидеть парки, роскошные виллы и горы. А еще полюбоваться Дворцом Наций, строившимся в период с 1929 по 1938 годы. С 1946 года в нем разместили учреждения Организации Объединенных Наций.

Также здесь находятся несколько пляжей: Plage de Céligny, Plage de la Dullive, Plage de Préverenges. На всех побережьях преобладает галька и мелководье. Температура воды колеблется от 24 до 25°С.

Поклонникам спортивных игр советуем посетить гольф-клуб в городе Глан. Его основали в 1987 году, а проектированием занимался легендарный американский архитектор и дизайнер Пит Дай.

Галльштеттерзее, Австрия

Одно из самых живописных озер страны, расположенное в регионе Зальцкаммергут. Его окружают величественные горы, в числе которых массив Гоэр-Дахштайн. Водоем питается из нескольких потоков, в том числе по реке Траун.

Рядом находится город Галльштатт, который внесли в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, здесь построили смотровую площадку на высоте 360 метров над уровнем моря. Сюда можно добраться на фуникулере.

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