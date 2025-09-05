От волынки до борща: в Эдинбурге появился украинский пеший маршрут

Эдинбург, город замков, средневековых улиц и звуков волынок, сегодня открывает новую историю. Здесь, среди готических шпилей и вековых традиций, появился маршрут, который соединяет Шотландию и Украину. Не в буквальном, конечно, смысле.

Маршрут проводит через места, хранящие неожиданные украинские следы, и показывает: даже в древнейшем сердце Британии можно найти отголоски Киева и память о прошлом. Детали рассказало издание The Guardian.

Перед приездом в Эдинбург представления антрополога Натальи Безбородовой о Шотландии формировались в основном из голливудских фильмов. "Мои знания об этой стране основывались на "Храбром сердце", – прокомментировала женщина.

Прошло три года с тех пор, как 47-летняя Наталья уехала из Киева после российского вторжения. Женщина создала собственную пешеходную экскурсию, которая открывает даже местным неожиданный слой истории – следы украинского присутствия в Эдинбурге.

Маршрут Bridges Across Borders: Tracing Ukrainian Roots in the Heart of Edinburgh стартовал в июне и вошел в серию прогулок в партнерстве с Women in Travel CIC – британской социальной инициативой, которая поддерживает гендерную инклюзию в туризме. Сегодня в рамках программы действует семь различных туров, каждый из которых знакомит с культурным разнообразием.

Украинский маршрут длится два с половиной часа и собирает как туристов, так и местных жителей. "Даже украинцы, которые присоединялись, удивлялись, сколько у нас общего с Шотландией", – рассказала Наталья.

После 2022 года в Эдинбург прибыло около 5 тысяч украинских беженцев.

В самом замке расположена часовня святой Маргариты, жены короля Малькольма ІІІ, которая, по одной из версий, имела украинское происхождение. А официальное побратимство Киева и Эдинбурга было установлено еще в 1989 году.

Маршрут проходит мимо памятных мест: табличку в честь святого Владимира, мемориальный камень жертв Голодомора, а также здания Нового города, где сейчас размещается Украинский культурный центр с желто-голубыми флагами.

В центре можно попробовать вареники, приготовленные детьми из летнего лагеря. Сегодня центр проводит кулинарные мастер-классы, языковые курсы, кинопоказы и концерты.

Завершается тур в кофейне The Square, открытой в 2023 году супругами из Николаева – Евгением и Валентиной Лоевскими. Заведение стало первым местом в городе, где рядом с классическим шотландским завтраком подают украинские борщ, голубцы, деруны и сырники.

