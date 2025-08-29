Нерукотворные крепости: где в Украине увидеть базальтовые столбы

Не обязательно лететь в Исландию, чтобы увидеть базальтовые столбы, ведь в Украине есть свои, не менее впечатляющие. Древние вулканические извержения оставили нам геометрически совершенные каменные колонны, которые сегодня выглядят как нерукотворные крепости.

Базальтовые столбы на Ровенщине

Посреди полесских лесов внезапно возникает удивительное зрелище: живописное озеро с невероятно прозрачной бирюзовой водой, а по берегам – будто заброшенный город с храмами, башнями и шпилями. Это базальтовые столбы – одна из выдающихся природных достопримечательностей не только Ровенской области, но и Украины.

Базальтовые столбы – результат застывания раскаленной лавовой массы во время древних вулканических извержений. На протяжении тысячелетий процесс охлаждения формировал столбчатые структуры с четкой геометрией. Толщина отдельных столбов – от 0,6 до 1,2 метра, высота – от 2 до 30 метров. Ученые утверждают, что возраст этих каменных великанов достигает 700 миллионов лет!

Издалека они напоминают средневековые крепостные стены, с идеальными шестигранными структурами, как будто вытесанными искусными архитекторами. Каждый столб – уникален по своей форме и габаритам, а вместе они создают эту нерукотворную природную крепость.

А в базальтовом озере, при желании, можно даже поплавать.

От Ровно навигатор ведет четко, дорога вполне приемлемая, если ехать через г. Коспотиль - буквально несколько километров плохого покрытия. Точка на карте – "Базальтовые столбы, с.Базальтовое".

Базальтовые столбы на Закарпатье

Ровенская область не единственное место в Украине, где можно увидеть эти уникальные природные объекты.

В Жборовцах неподалеку Мукачево (Закарпатье) также есть базальтовые столбы, только здесь они выглядят как отвесная стена из будто сложенных друг на друга шестигранных колонн – такая себе гигантская каменная "картотека", где каждый "ящик" выдвинут на разную длину.

Здесь столбы преимущественно шестигранные и расположены почти параллельно земле; каждый имеет размер примерно 40×50 см. Вся эта естественная конструкция простирается около 50 метров в ширину и более 10 метров в высоту.

И хотя закарпатские столбы значительно меньше ровенских, да и воды рядом нет, они не менее впечатляющие. Найти локацию несложно – достаточно ввести в Google Maps "Базальтовые столбы, с. Жборовцы", и навигатор приведет под самые каменные стены можно. Приятный бонус – людей здесь почти не бывает, поэтому есть шанс побыть один на один с этим чудом и сделать невероятные фото.

Обе локации открыты для туристов, и являются классным вариантом для короткого путешествия выходного дня, но стоит учитывать, что цивилизация рядом отсутствует, поэтому кофе и легкий перекус лучше привезти с собой.