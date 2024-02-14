Не только огурчиками: чем еще славится украинский город Нежин

Все мы слышали о Нежине. Кто-то на уроках истории, некоторые из фильмов о славных казаках, другие из рекламы хрустящих засоленных огурчиков. Но не только соленьями может похвастаться этот регион. Что стоит посмотреть в этом городе – читайте дальше!

Краткая история

Первое упоминание о поселении на этом месте датируется 1078 годом. Долгое время оно служило щитом для Киева и считалось главным укреплением на востоке. Но произошло ужасное: однажды его полностью разрушили монголы. Восстановлением населённого пункта занялись не скоро. Это сделали уже литовские князья, когда начали властвовать на нашей земле.

Нежин расцвел. На его улицах снова начал раздаваться шум и смех. Сюда стали приезжать торговцы из разных краев. Но счастье длилось недолго. Впоследствии поселение отошло Московии, далее – Речи Посполитой.

Прошло менее 10 лет, и оно получило Магдебургское право и стало центром староства. А когда сюда перебрался сам Богдан Хмельницкий, превратилось в самый развитый край.

Как видите, Нежину есть о чем рассказать. Да и сходить здесь точно есть куда.

Дворец гетмана Кирилла Разумовского (Нежинский район)

Свою прогулку мы рекомендуем начать с посещения достопримечательности эпохи классицизма. Сооружение было возведено по проекту шотландского архитектора Чарльза Камерона в 1803 году. Сейчас это единственный сохранившийся дом, принадлежавший казацкому полководцу.

Во времена правления гетмана сооружение находилось в прекрасном состоянии. За ним хорошо ухаживали и вовремя проводили ремонтные работы. После смерти хозяина обладателем дворца стал сын Кирилла Разумовского – Андрей. Он вообще не заботился об доме. С каждым годом постройка выглядела все хуже и хуже. И только Богу известно, как она продержалась до наших дней.

Реставрацией дворца загорелись в 2003 году. Последние работы закончились в 2008 году. Через год после того, как дворцово-парковый комплекс привели в порядок, на его территории открыли выставочный зал, посвященный временам Гетманщины. Здесь можно увидеть вещи, принадлежавшие Кириллу Разумовскому: палаш, печать суконной фабрики, фрагменты надгробного памятника, универсал и т.д.

Греческая Всехсвятская церковь

Богдан Хмельницкий был не только искусным полководцем, но и отличным экономистом. Во время своего правления он пригласил в город греков, которые здесь основали свою колонию и завезли тот самый сорт огурчиков, которые сейчас знают во всех регионах нашего государства. В это время Нежин еще больше расцвет.

Впоследствии здесь появились новые постройки: суд, школа и церковь. Святыня существует и по сей день. Она имеет сложную конструкцию и невероятный внешний вид. Зайдите внутрь, чтобы полюбоваться потрясающей архитектурой.

Памятник Николаю Гоголю

Этот неприметный монумент действительно очень особенный. Именно в Нежине в 1881 году появилась первая скульптура известного писателя. Над шедевром работал художник Пармен Забила. Говорят, что на плече драматурга художник оставил свой портрет. Но он хорошо замаскирован. Так что увидеть его не каждому удается.

Кстати, памятник располагается в одноименном парке, который обожают семьи с детьми.

Музей при Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя

А сюда должен зайти каждый гость города. Даже если вы не очень любите выставочные залы, не пренебрегайте возможностью побывать в заведении, где учились известные украинские фигуры.

Это высшее учебное заведение выпустило Евгения Гребенку, Виктора Забила, Леонида Глебова и Николая Гоголя. Конечно же, здесь сохранились ценные экспонаты.

На территории университета работает Музей редкой книги, художественная галерея и комната, посвященная Гоголю. Здесь собраны коллекции старинных изданий. Среди них – раритетные рукописи Шекспира, сборники французских философов, жизнеописания святых. А также именно здесь находится уникальный памятник литературы времен Киевской Руси – первое издание "Слово о полку Игореве".

Нежинская почтовая станция

Еще один музей, в который стоит войти. Раньше здесь действительно занимались корреспонденцией, но через некоторое время здание было переоборудовано в частную усадьбу. Почтомат остался на первом этаже, на втором обустроили гостиницу. Во дворе размещались два флигеля, конюшня и каретная.

Вы не поверите, но здесь останавливались очень известные личности. Опять же – Николай Гоголь, Марко Вовчок, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко и другие знакомые нам фигуры.

В музее представлена коллекция исторических почтовых марок, открытки с фотографиями улиц Нежина, а также расположен макет первой почтовой станции.

Этот город обожали украинские писатели, казацкие полководцы и исторические деятели. К сожалению, современные путешественники практически не рассматривают Нежин как туристическое направление. И зря!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о небольших городах Украины, где творилась история.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!