'Не рекомендую': турагент назвал самые переоцененные места для путешествий в мире. Фото

Ярым путешественникам иногда непросто найти действительно интересное место для очередного путешествия. Туристический агент Карлос Лавилья, путешествующий уже более 30 лет, поделился направлениями, которые не советует посещать.

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Он назвал пять переоцененных туристических мест, которые обычно не рекомендует своим клиентам. Об этом пишет Daily Mail.

Пятое место в списке Карлоса занимает Кабо-Верде – архипелаг из 10 вулканических островов в Западной Африке. В прошлом году туда приехали рекордные 1,2 миллиона туристов, но, по мнению эксперта, Кабо-Верде не может стать полноценной альтернативой испанским Канарам.

"По моему мнению, путешествие в Кабо-Верде как альтернатива Канарским островам – это как покупать Fiat Panda, думая, что получаешь Ferrari F40. Как бы вы это ни приукрашивали, сравнение просто невозможно",– объяснил он.

Четвертой в списке оказалась южноафриканская столица Йоханнесбург – популярное туристическое место с музеями и сафари. Несмотря на это, город остается одним из самых опасных в мире: по данным Statista, в 2022–2023 годах здесь было зафиксировано больше всего случаев контактных преступлений, в частности нападений.

Поэтому Карлос иронично говорит: "Ты сможешь сказать, что тебя ограбили в одном из самых уродливых городов на Земле".

Многие удивятся, узнав, что на третьем месте в списке Карлоса находятся Гавайи. По его словам, есть гораздо более "интересные", но похожие места.

"За несколькими почетными исключениями, Гавайи – идеальное место для американского пенсионера за 70 лет, который имеет дома коллекцию рубашек, которые он не решается носить больше нигде. Если это не ваш случай, уверяю вас, что есть гораздо более интересные и гораздо менее предсказуемые альтернативы", – подчеркнул эксперт.

Далее следует Южная Корея, страна, которая, по прогнозам, в 2025 году примет рекордное количество туристов, более 20 миллионов.

"Южная Корея чрезвычайно дорогая для того, что она предлагает. Отношение к иностранным туристам оставляет желать лучшего. Я считаю это пресным и довольно печальным. Вы можете вернуться домой окутанным большой депрессией", – объяснил Карлос.

Однако, самым переоцененным туристическим направлением в мире является Доха, Катар. За первые три месяца 2025 года город принял рекордные 1,5 миллиона иностранных туристов. Несмотря на это, Карлос говорит, что посещение Дохи похоже на посещение "заправочной станции посреди автострады".

"Это место, где вы ненадолго останавливаетесь, чтобы справить нужду, быстро перекусить, отдохнуть несколько минут, а затем продолжать дальше. Больше ничего", – объяснил турагент.

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