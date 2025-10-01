Не Лондон или Нью-Йорк: назван самый дорогой город в мире

Жизнь за границей открывает множество новых возможностей, но если ваш выбор пал на Цюрих, стоит подготовить кошелек. Именно этот швейцарский город возглавил рейтинг самых дорогих в мире, согласно обновленному индексу стоимости жизни от Numbeo за 2025 год.

Исследование охватывает более сотни городов мира и сравнивает цены на продукты питания, транспорт, коммунальные услуги и посещение ресторанов. Цюрих обошел традиционно дорогие мегаполисы вроде Нью-Йорка и Лондона. Детали рассказало издание Travel and Leisureasia.

Индекс не включает стоимость аренды или ипотеки. За базу взят Нью-Йорк (100 баллов), и относительно него Цюрих набрал 112,5 балла. Это означает, что ежедневные расходы в городе в среднем значительно выше, чем в мегаполисе США.

Жители Цюриха платят одни из самых высоких в мире цен на продукты и ресторанные блюда. Однако аренда жилья здесь оказалась относительно доступной – индекс арендной платы составляет 68,1 против 100 в Нью-Йорке.

В топ-6 самых дорогих городов мира вошли сразу шесть швейцарских:

Цюрих (№1);

Женева (№2);

Базель (№3);

Лозанна (№4);

Лугано (№5);

Берн (№6).

Нью-Йорк оказался лишь на седьмой позиции. Далее следуют Рейкьявик (Исландия), Гонолулу (США) и Сан-Франциско.

Несмотря на высокие расходы, город регулярно возглавляет мировые рейтинги качества жизни. Консалтинговая компания Mercer признала Цюрих лучшим городом для экспатов, а в прошлом году он получил звание "самого умного города мира". Это означает, что расходы компенсируются высоким уровнем безопасности, комфорта, инфраструктуры и возможностей для карьеры.

Для путешественников по Европе есть хорошая новость: все остальные европейские столицы и популярные направления имеют индекс стоимости жизни ниже 100. Среди них – Лондон, Копенгаген, Амстердам, Париж и другие.

На противоположной стороне рейтинга оказался индийский город Коимбатур с индексом 17,1. За ним следуют Инду́р, Лакхнау (также Индия) и Лахор (Пакистан).

