Названы самые счастливые города в мире: свежий опрос

Более 18 000 местных жителей из разных уголков планеты поделились своим опытом путешествий, оценивая культуру, природу, еду, удобство для пешеходов и, самое главное, уровень счастья. От Абу-Даби с его безупречной инфраструктурой до Медельина с вечной весной – эти города поражают уникальными чертами.
Опрос Time Out раскрыл, какие города мира делают своих жителей самыми счастливыми. Узнайте, какие места возглавили рейтинг и есть ли ваш город среди них.
Счастье в городе – это не только экономика или экология, но и мелочи, которые создают особую атмосферу. Ощущение сообщества, зеленые парки, культурное разнообразие и даже эстетическая привлекательность – все это влияет на настроение жителей. Опрос Time Out учитывал пять ключевых утверждений о счастье, в частности, вызывает ли город радость в повседневной жизни и чувствуют ли люди себя счастливее по сравнению с другими местами
Ответы местных жителей помогли составить рейтинг, который отражает не только статистику, но и настоящие эмоции.
Лидеры рейтинга счастливых городов
Столица Эмиратов Абу-Даби заняла первое место благодаря впечатляющим 99% местных жителей, которые утверждают, что город делает их счастливыми. Абу-Даби славится удобством для пешеходов, развитой культурой и зелеными зонами. Почти 96% жителей отметили позитивный настрой горожан, а 93% считают, что счастливее именно здесь, чем где-либо.
Второе место досталось Медельину в Колумбии, где 97% жителей находят радость в повседневной жизни. Этот колумбийский город очаровывает энергичной ночной жизнью, вечной весенней погодой и статусом самого зеленого города мира по версии местных.
Медельин также вошел в тройку лидеров по качеству еды, что добавляет ему шарма.
Кейптаун, Южная Африка – третье место по уровню счастья. Благодаря пляжам с Голубым флагом, богатой культуре и разнообразной кухне 97% местных жителей гордятся своим городом. Кейптаун сочетает природную красоту с яркой городской жизнью, что делает его уникальным.
Топ 20 самых счастливых городов мира
Кроме тройки лидеров, в список вошли города, которые поражают своей атмосферой и условиями для жизни. Вот полный рейтинг:
- Абу-Даби, ОАЭ
- Медельин, Колумбия
- Кейптаун, Южная Африка
- Мехико, Мексика
- Мумбаи, Индия
- Пекин, Китай
- Шанхай, Китай
- Чикаго, США
- Севилья, Испания
- Мельбурн, Австралия
- Брайтон, Великобритания
- Порту, Португалия
- Сидней, Австралия
- Чиангмай, Таиланд
- Марракеш, Марокко
- Дубай, ОАЭ
- Ханой, Вьетнам
- Джакарта, Индонезия
- Валенсия, Испания
- Глазго, Великобритания
Каждый город из списка имеет уникальные черты: от яркой ночной жизни Медельина до культурного богатства Кейптауна. Абу-Даби поражает инфраструктурой, а такие города, как Севилья или Чиангмай, завораживают своей аутентичностью и теплом. Рейтинг показывает, что счастье – это не только богатство или комфорт, но и ощущение принадлежности к сообществу и радость от повседневных моментов.
