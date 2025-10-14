Названы самые счастливые города в мире: свежий опрос

Более 18 000 местных жителей из разных уголков планеты поделились своим опытом путешествий, оценивая культуру, природу, еду, удобство для пешеходов и, самое главное, уровень счастья. От Абу-Даби с его безупречной инфраструктурой до Медельина с вечной весной – эти города поражают уникальными чертами.

Опрос Time Out раскрыл, какие города мира делают своих жителей самыми счастливыми. Узнайте, какие места возглавили рейтинг и есть ли ваш город среди них.

Счастье в городе – это не только экономика или экология, но и мелочи, которые создают особую атмосферу. Ощущение сообщества, зеленые парки, культурное разнообразие и даже эстетическая привлекательность – все это влияет на настроение жителей. Опрос Time Out учитывал пять ключевых утверждений о счастье, в частности, вызывает ли город радость в повседневной жизни и чувствуют ли люди себя счастливее по сравнению с другими местами

Ответы местных жителей помогли составить рейтинг, который отражает не только статистику, но и настоящие эмоции.

Лидеры рейтинга счастливых городов

Столица Эмиратов Абу-Даби заняла первое место благодаря впечатляющим 99% местных жителей, которые утверждают, что город делает их счастливыми. Абу-Даби славится удобством для пешеходов, развитой культурой и зелеными зонами. Почти 96% жителей отметили позитивный настрой горожан, а 93% считают, что счастливее именно здесь, чем где-либо.

Второе место досталось Медельину в Колумбии, где 97% жителей находят радость в повседневной жизни. Этот колумбийский город очаровывает энергичной ночной жизнью, вечной весенней погодой и статусом самого зеленого города мира по версии местных.

Медельин также вошел в тройку лидеров по качеству еды, что добавляет ему шарма.

Кейптаун, Южная Африка – третье место по уровню счастья. Благодаря пляжам с Голубым флагом, богатой культуре и разнообразной кухне 97% местных жителей гордятся своим городом. Кейптаун сочетает природную красоту с яркой городской жизнью, что делает его уникальным.

Топ 20 самых счастливых городов мира

Кроме тройки лидеров, в список вошли города, которые поражают своей атмосферой и условиями для жизни. Вот полный рейтинг:

Абу-Даби, ОАЭ Медельин, Колумбия Кейптаун, Южная Африка Мехико, Мексика Мумбаи, Индия Пекин, Китай Шанхай, Китай Чикаго, США Севилья, Испания Мельбурн, Австралия Брайтон, Великобритания Порту, Португалия Сидней, Австралия Чиангмай, Таиланд Марракеш, Марокко Дубай, ОАЭ Ханой, Вьетнам Джакарта, Индонезия Валенсия, Испания Глазго, Великобритания

Каждый город из списка имеет уникальные черты: от яркой ночной жизни Медельина до культурного богатства Кейптауна. Абу-Даби поражает инфраструктурой, а такие города, как Севилья или Чиангмай, завораживают своей аутентичностью и теплом. Рейтинг показывает, что счастье – это не только богатство или комфорт, но и ощущение принадлежности к сообществу и радость от повседневных моментов.

