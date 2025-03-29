Сообразительность или наглость? Как студент обманул более 60 отелей и жил в них бесплатно

Слава о 21-летнем студенте из Тайджоу (Китай) разошлась по миру. То ли находчивость, то ли наглость позволило юноше прожить в более чем 60 различных гостиницах Китая абсолютно безвозмездно. Какую схему придумал бедный студент и, что ему за это было рассказываем дальше.

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Уже в декабре 2024 года несколько китайских СМИ написали о студенте, у которого не было денег, но хватило ума, чтобы снять жилье в престижных отелях и ничего за это не платить. Юноша, по имени Цзян, решил не заканчивать свое полугодовое путешествие по Китаю, когда у него перестало хватать средств. Вместо этого парень заселялся в разные отели нового города и придумывал проблемы, которые позволяли избежать оплаты за проживание. В номерах, которые снимал Цзян, вдруг появлялись разные мертвые насекомые, мусор, волосы и даже использованные презервативы. Весь этот "реквизит" парень возил с собой, чтобы устраивать ссоры и угрожать гостиницам негативными отзывами за некачественный сервис. Парень мог сменить несколько мест проживания за один день, чтобы не вызвать лишнего подозрения.

Перед своим путешествием, Цзян отложил поступление в медицинский университет в пользу приключений, – лучше бы поступил в театральный. Парень так качественно устраивал разборки и поднимал вопрос "негативных отзывов", что смог целых 10 месяцев путешествовать и останавливаться в разных отелях Китая безвозмездно. Кроме бесплатных ночей, в некоторых отелях, юноше удалось еще и получить компенсации за неудобства. Дополнительные бесплатные ночи или эксклюзивные услуги – это путешествие на "полную катушку".

Все шло, как по маслу, пока менеджер одного из обманутых отелей не решил помониторить парня в других отелях города. После нескольких звонков, менеджер обнаружил аналогичную ситуацию и за парня взялась местная полиция. Правоохранительными органами было установлено более 60 "пострадавших" гостиниц в пяти провинциях Китая. Всем пострадавшим юноша угрожал негативными отзывами за найденную грязь или мертвых насекомых в своем номере. Все отелях шли на встречу хитрому туристу и соглашались на его требования. Нанесенный "вред" был оценен в 5200$ США. Может, нужно было остановиться после 60-ого?

Теперь парню придется рассчитаться за свое путешествие "чуть больше", чем он планировал. Скупой платит два раза. Юноша был взят под стражу и ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

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