Море – не туалет. Популярный курорт Испании будет штрафовать туристов за мочеиспускание

Ежегодно количество туристов, желающих отдохнуть на живописных побережьях Испании, растет. В результате чего один из самых популярных курортов страны Коста-дель-Соль вводит новое правило для отдыхающих: оплата штрафа в размере 750 евро за мочеиспускание в море.

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Такой норме поведения на пляжах государства впервые положили начало в небольшом городке Виго два года назад, пишет Euronews. Пеню за удовлетворение физиологических потребностей в море придется заплатить на 25 туристических побережьях. Пока нет официальных объяснений, как работники пляжа будут обнаруживать нарушителей.

Органы управления Коста-дель-Соль отметили, что штрафы будут введены также за мочеиспускание на суше, в неотведенных для этого местах.

Местные депутаты аргументируют нововведение тем, что постоянное удовлетворение физиологических потребностей туристов в море вредит его экосистеме. Они заявили, что, несмотря на то, что моча состоит из воды на 95 процентов, она содержит достаточное количество азота, бактерий и остатков лекарственных средств, чтобы способствовать уничтожению подводного биоразнообразия.

Однако ученые из Американского химического общества опровергли выдвинутые предположения: "Наша миссия состоит в том, чтобы вы знали, что плавать в океане вполне безопасно, поскольку количество азотистого вещества в нашей моче незначительно, по сравнению с его объемом".

Дополнительно власти Коста-дель-Соль заявили о нескольких новых запретах, которые будут введены для отдыхающих, среди которых: неразрешение играть с резиновыми мячами в воде, резервировать заранее место с зонтиком и отдыхать с животными на пляжах общего пользования.

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