Малоизвестное место в Таиланде бьет туристические рекорды: чем особенно

Каждый год в Таиланд приезжает в среднем 40 миллионов туристов. Они ищут отдыха в шумных мегаполисах и наслаждаются потрясающей тропической природой страны. Однако, чаще всего то, что они видят – это ненастоящий Тай.

Как пишет издание Travel off Path, в последнее время все больше туристов отправляются в малоизвестный северо-восточный уголок страны, куда еще не добралась индустрия путешествий. С января по октябрь этого года там побывали более 3 миллионов туристов и был зафиксирован двухдесятилетний максимум авиатрафика. И этим местом является Накхонпханом – главная туристическая приманка Таиланда в 2026 году.

Эта культурно богатая провинция пролегает между рекой Меконг и Лаосом. И здесь все еще сохраняется аутентичная тайская атмосфера – именно такой страна была до того, как в начале 90-х годов сюда начали приезжать орды иностранных туристов.

Самым известным городом является столица провинции, которая также называется Накхонпханом. И сюда стекаются на отдых в первую очередь местные жители. Они прячутся здесь от наплыва иностранцев и роста цен, который несет с собой такой рост спроса на туристические услуги.

Особую популярность Накхонпханом имеет среди религиозных тайцев, ведь здесь расположены одни из самых выдающихся святынь страны. Здесь можно посетить немало пышных буддийских храмов, в частности Ват Окат Си Буа Бан, где хранятся два священные позолоченные изображения Будды.

Небольшая поездка на северо-запад от центра города приведет вас к Бан На Чок, или дому Хо Ши Мина. Считается, что вьетнамский революционер жил здесь во время политического изгнания в конце 1920-х годов. Сейчас в его честь названа столица Вьетнама. Когда-то она называлась Сайгон, а сейчас это Хошимин.

Если вы любите уличные рынки, то рынок Индокитая, расположенный на улице Сунтхон Вичит – это то, что вам нужно. Учитывая близость провинции к Лаосу, он стал оживленным трансграничным торговым центром, идеальным для просмотра причудливых сувениров, знакомства с местной кухней и изучения традиций здешних жителей.

Не обходите вниманием и Ват Пхра Тхат Пханом. Этот, вероятно самый известный храм во всей провинции, находится за пределами столицы. Считается, что богато украшенная ступа содержит реликвию Будды, и по этой причине небольшая деревня вокруг нее всегда занята паломниками.

Если вы надеетесь на спокойствие и тишину, подальше от привычных толп и в окружении природы, отправляйтесь в водно-болотные угодья Нижней реки Сонгкхрам. Это часть заповедника ЮНЕСКО, чрезвычайно богатого дикой природой, и усеянного традиционными рыбацкими деревнями. А национальный парк Пху Ланка, расположенный в 1–2 часах езды от города, включает зеленые леса, водопады и природные бассейны, а также многочисленные смотровые площадки.

Любителям истории стоит посетить Национальный парк Фу Пха Йон. Его часть находится в пределах провинции. Здесь можно увидеть доисторические пещерные рисунки и прогуляться по спокойным пешеходным тропам, ведущим к известняковым горам.

В общем, Накхонпханом гораздо менее туристический и более спокойный, чем популярные направления в Таиланде. Но это не единственная причина, почему к нему тянется все больше путешественников. Цены здесь значительно ниже, чем в популярных локациях для отдыха. Как правило, блюда в ресторанах среднего класса стоят менее 10 долларов, уличные закуски – меньше доллара, а отели берут в среднем 30–50 долларов за ночь.

Поскольку Накхонпханом продолжает расти как направление, местные власти делают значительные инвестиции в инфраструктуру и даже модернизацию аэропорта. Провинцию обслуживает небольшой региональный аэропорт, который сейчас принимает только рейсы из международного аэропорта Дон Муанг (DMK) в Бангкоке. В ближайшие годы это, вероятно, изменится. Уже сейчас пассажиропоток через эти воздушные ворота начал расти рекордными темпами.

