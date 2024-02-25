Маленький рай для туристов: достопримечательности Андорры

Эта страна очень часто теряется на картах. Однако, несмотря на свою миниатюрность, княжество имеет множество достопримечательностей и природных локаций.

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Андорра-ла-Велья

Этот город по праву считается самой высокогорной столицей Европы. Он расположен на высоте 1029 метров над уровнем моря. Сюда часто наведываются европейцы, чтобы отдохнуть и выгодно закупиться.

Андорру-ла-Велью можно смело сравнивать с пассажем. На каждом шагу вас будут преследовать магазины. Рядом находятся кафе и ресторанчики, где можно вкусно перекусить. Достопримечательностей здесь не много, но они все же есть.

Посетите церковь Святого Арменголя. Ее построили примерно в XI-XII веке. Сходите в средневековую крепость Каса-де-ла-Валь. Ее конструкция имеет сторожевую башню. Посетите музей филателистки и часовню Дома Долин. Также не обходите резиденцию правительства.

А еще обязательно пройдитесь дряхлым мостом La Margineda. Это одна из самых известных достопримечательностей этой страны. Местные даже шутят: если у вас нет фотографий возле знаменитой переправы, значит, вы не бывали в Андорре. Кстати, инженеры не могут понять, как она до сих пор стоит. Сооружение было построено более 10 веков назад. Но оно держится, будто появилось на свет только вчера.

Ордино

А этот городок смело можно назвать культурной столицей княжества. Регион находится на севере государства и славится природными богатствами. Треть его территорий покрывают суровые леса. Сюда едут, чтобы отдохнуть от городской суеты и оставить позади все заботы.

Как провести свой отпуск в Ордино? Исследовать местность вдоль и поперек. Посетите средневековую церковь Сант-Корнели. Посетите святыню Сант-Марти-де-ла-Кортинада. Она является классическим примером андоррской романской архитектуры. Сходите в здешние выставочные залы. Их здесь четыре. Это музеи Каза д'Арень-Пландолит, миниатюр, почты и оригинального искусства. В последнем частенько организовывают мастер-классы.

Обязательно изучите окрестности города. Вас ждет увлекательное путешествие по природе Андорры. В этом уголке страны находятся три высокогорных озера. Возле них проложены пешие туристические маршруты. Если лень передвигаться на своих двух, можно воспользоваться подъемником. Он довезет вас до смотровой площадки Тристайна, расположенной на горе Пейрегильс.

Также посетите природный парк Валь-де-Сортень. Перед этим живописным уголком не устояла даже Всемирная организация ЮНЕСКО. В настоящее время он находится под ее защитой. На территории заповедника проживает множество редких представителей фауны.

Энкамп

Это небольшой городок – настоящий горнолыжный рай. Он находится в 7 километрах от столицы. Так что добраться до локации не составит труда. К тому же в высокий сезон к курорту курсирует бесплатный автобус.

Отсюда легко можно попасть к популярным и, конечно, хорошо обустроенным трассам Грау-Роч и Пас-де-ла-Каса.

Кстати, городок может похвастаться не только наличием баз отдыха, спорткомплексов, ресторанчиков и даже саун. Здесь есть несколько достопримечательностей. Среди них – церковь Сан-Рома-де-лес-Бонс. Также присмотритесь к старинным домикам. Они разбросаны на каждом шагу. Советуем подняться по канатной дороге к озеру Энгалостерс. Отсюда открывается невероятная панорама на долину Энкампа.

Эскальдес-Энгордань

Если хочется оздоровиться, вам сюда. Эта андоррская провинция известна термальными источниками. Поэтому к этому краю чаще всего приезжают, чтобы подлечить хронические заболевания. Но кроме целебных водоемов, здесь тоже есть куда сходить.

Рекомендуем посетить культурный центр современного искусства. Здесь представлена коллекция предметов ремесленного производства. Также посетите Музей парфюмерии. В его стенах открывается совершенно новый и неизведанный мир ароматов.

Это маленькое княжество увлекает многих путешественников. Особенно тех, кто приезжает сюда впервые. Ведь в этой крохе сконцентрировано больше туристических локаций, чем где-либо.

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