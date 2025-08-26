'Европейский Таиланд': туристам посоветовали тропический рай, о котором мало кто знает

Райский тропический Таиланд называют одним из лучших направлений для отдыха во всем мире. Но путешествие в Юго-Восточную Азию обойдется недешево, еще и придется пережить серьезный джетлаг из-за смены часовых поясов.

Тогда как похожие пейзажи и условия для проведения отпуска можно найти прямо в Европе, пишет издание Express. Просто отправляйтесь на берега реки Шала в Албанских Альпах.

Река славится потрясающими бирюзовыми водами и берегами, покрытыми сочной, похожей на тропическую зелень. И все это в самом сердце Европы.

Причем туристический сезон на реке Шала продолжается и осенью. В октябре здесь стоит приятно мягкая температура около 25 °C, а обилие солнца делает Албанию идеальным местом для любителей пляжного отдыха в межсезонье. Благодаря удивительно чистой воде и живописным горным вершинам вокруг снимки, сделанные здесь, можно действительно принять за пейзажи Таиланда.

Для тех, кто очарован 2400 километрами береговой линии Таиланда и более чем 1400 островами с красочными коралловыми рифами и прекрасными пляжами, река Шала в Албании станет отличной альтернативой. Впрочем, имейте в виду, что на здешние пляжи можно добраться только на лодке.

Любители острых ощущений будут в восторге: в районе реки Шала можно заняться такими видами активного отдыха, как зиплайнинг, снорклинг, плавание, каякинг и пешие прогулки. И все это в окружении впечатляющего природного великолепия.

Это место также идеально подходит для тех, кто хочет расслабиться, а его безмятежная атмосфера создает идеальные условия для отдыха у воды. При этом вам не придется выкладывать кругленькую сумму за отдых здесь, ведь Албания остается одной из самых доступных для туристов стран Европы.

Чтобы добраться до реки Шала, нужно доплыть на лодке из гавани озера Комани. Но впечатляющие природные пейзажи более чем оправдывают время и усилия, потраченные на путешествие. Это нетронутое место до сих пор остается практически неизведанным, предлагая отличную альтернативу переполненным берегам известных туристических мест.

