Крошечный итальянский остров поражает красотой: о нем мало кто знает

Отправляться осенью вслед за солнечным теплом в Италию – всегда хорошая идея. Но важно правильно выбрать направление, чтобы не оказаться в огромной толпе туристов. И замечательный уединенный клочок суши можно найти во всемирно известном Неаполитанском заливе.

Как пишет издание Express, здесь даже в октябре сохраняется летнее тепло – температура достигает комфортных 23 градусов. Этот малоизвестный остров, расположенный прямо между мысом Мизено и островом Искья, его площадь составляет менее двух квадратных миль и он называется Прочида.

Несмотря на свои действительно небольшие размеры, Прочида не уступает более известным соседям ни в красоте, ни в развлечениях. Красочная рыбацкая деревня расположена здесь, тихие бухты и потрясающие пляжи сделали Прочиду любимой площадкой кинематографистов и художников.

Самая знаковая достопримечательность острова — Марина Корричелла, гавань с яркими разноцветными домами, которые каскадом спускаются к морю. Этот пейзаж можно увидеть в фильмах "Талантливый мистер Рипли" и итальянской драме 1994 года "Почтальон".

Прочида расположена всего в часе и 20 минутах езды от Неаполя. Этот крошечный остров настолько насыщен достопримечательностями, что даже получил титул культурной столицы Италии 2022 года. Так по прибытии парома вы окажетесь прямо в Марина-Гранди, главном порту острова с его домами пастельных тонов, дворцом Монтефуско, кафе и ресторанами морепродуктов.

Пляжи Прочиды интересные и разнообразные – от участков с вулканическим песком до скалистых бухт с кристально чистой водой. Среди самых популярных пляжей – Чайолелла рядом с Мариной-Кьяолелла, Спьяджа-дель-Поццо-Веккьо, Спьяджа-Кьяйя и Иль-Чираччоло.

Обязательно посетите самую высокую точку острова – историческое укрепленное село с захватывающим видом на весь залив. Там вы сможете осмотреть аббатство Сан-Микеле-Арканджело и бывшую тюрьму Палаццо-д'Авалос.

И непременно познакомьтесь с простой и замечательной местной кухней, блюда для которой придумывали местные земледельцы и рыбаки. Здесь вы найдете лимонные лингвини – сливочные и ароматные, кальмаров в томатном соусе и рагу из кролика с чесноком, белым вином и свежими травами. Не пропустите лимонные десерты. От прохладной граниты до нежных лимонных тартов, домашнего джелато и знаменитого лингва ди буэ – хрустящего пирожного с лимонным кремом. Прочида – это настоящий рай для любителей цитрусовых.

