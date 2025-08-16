Когда ехать на Бали: названо лучшее время

Индонезийский остров Бали сейчас является одним из самых горячих направлений для отдыха и побывать там хоть раз мечтает каждый турист. Но как выбрать правильно сезон?

Издание Lonely Planet утверждает, что многое зависит от того, с какой целью вы планируете отправиться на остров. Кому-то хочется приятно полежать на пляже, кого-то манят активные виды спорта, а кто-то хочет с комфортом передвигаться по Бали и открывать для себя его секреты. Вот в какое время для этого стоит отправляться на остров.

Июль, август и декабрь — лучшее время для фестивалей и вечеринок

Температура на Бали в июле-августе и в декабре примерно одинаковая – в среднем 28°C. Однако зимой чаще идут дожди, но они в основном кратковременные. Это разгар сухого сезона и пик серфинга на западном побережье в районе Чангу и Семиньяку. Кута – основной пляжный центр Бали, в это время года может быть переполнен, поскольку многие путешественники приезжают сюда специально ради сезона вечеринок.

Еще одна причина, по которой Бали летом переполнен туристами, — это большое количество красочных фестивалей. Так 17 августа Индонезия с большой помпой отмечает свою независимость от колониальных властей. В крупных городах организовывают захватывающие парады и уличные вечеринки. Фестиваль в деревне Пенглипуран также проходит очень весело, а джазовый фестиваль в деревне Убуд приобрел международный статус.

В период Рождества и Нового года на острове также наблюдается значительный наплыв путешественников, которые ищут отдыха от холодных северных зим. Многие отели, рестораны и другие заведения организуют специальные ужины и развлечения в честь праздничного сезона. Новогодняя ночь с ярким фейерверком многим запоминается надолго. Главные события сезона, на которые стоит обратить внимание, это фестиваль в заливе Пемутеран и, конечно же, празднование Нового года.

Минусы посещения Бали в эти месяцы – это значительная нагрузка на туристическую инфраструктуру, большие толпы и, соответственно, высокие цены. Для более спокойного отдыха в этот период стоит отправиться в более уединенные места, такие как Нуса-Пенида и Пемутеран.

Апрель-июнь и сентябрь-октябрь — сезон приключений

Пусть в межсезонье дожди на Бали идут чаще, в солнце все же здесь все равно нет недостатка. В мае на острове в разгаре сезон серфинга. Хорошие волны стоит искать на западном и южном побережьях. Также это удачное время, чтобы отправиться на рафтинг или в пеший поход либо заняться спелеологией.

Поскольку в октябре дожди идут чаще, чем в сухие летние месяцы, в этот период лучше брать экскурсии по достопримечательностям. Посетите храмы, музеи и культурные учреждения в Убуде, Денпасаре и других центрах балийской культуры. В октябре также проходит популярный Фестиваль писателей и читателей в Убуде.

Январь-март и ноябрь — лучшее время для бюджетных путешествий

Эти месяцы на Бали считаются низким сезоном из-за частых дождей. Это время может быть не очень удачным для активного отдыха. Однако именно теперь на острове царит более расслабленная атмосфера. Но если вы надеетесь поймать хорошие волны, на восточном побережье в легендарных местах, таких как Паданг-Паданг, все еще есть хороший серфинг, и погода по-прежнему теплая.

Конечно, низкий сезон означает и более низкие цены. Поэтому, если вас не смущают периодические дожди и радуют доступные туристические услуги и небольшое количество людей, это время может стать идеальным, чтобы насладиться спокойной атмосферой на Бали.

Даже в низкий сезон на Бали много народных фестивалей и мероприятий. В конце января – начале февраля празднование китайского Нового года сопровождается типичными балийскими торжествами, такими как выступления традиционных оркестров ударных инструментов и танцоров, одетых в костюмы мифического льва Баронга. Праздник Ньепи, балийский Новый год, тоже отмечается по лунному календарю, но часто приходится на март. Это время – интересный с точки зрения культуры период для посещения Бали, но после красочных гуляний наступает день тишины, когда все закрывается, транспорт не работает и все на острове предаются спокойному отдыху.

