Какое место в самолете наихудшее: никогда там не садитесь

Приятное предчувствие от путешествия может испортить одна простая неприятность – неправильно выбранное место в самолете. Но как не ошибиться, резервируя за собой сиденье?

Видео дня

Издание Express обратилось к тревел-экспертам с вопросом, какое именно место в самолете является худшим. И практически все в один голос ответили: если вы хотите спокойного путешествия, избегайте заднего ряда.

Опрошенные специалисты предупредили, что пассажирам, чувствительным к турбулентности, следует особенно избегать этой зоны. Эти места расположены близко к кухне, туалетам и шумным двигателям. Обслуживание пассажиров здесь может быть медленным, выбор еды – ограниченным, а еще это зона, где тряска во время турбулентности ощущается сильнее всего.

Что касается удачных мест, то пассажирам, которые имеют страх летать, советуют выбирать места над крыльями. Тем, у кого впереди стыковка, лучше не садиться у окна, а выбирать сиденья в проходе, еще и в передней части самолета. Так вы выйдете быстрее. А пары, которые путешествуют вдвоем, могут забронировать места в одном ряду у окна и прохода, оставив среднее место свободным для дополнительного пространства. Впрочем, им стоит быть готовыми к тому, что кто-то все же придет и сядет между ними.

А самым приятным местом для путешествия эксперты назвали переднюю часть самолета. Эта зона находится дальше от туалетов, здесь меньше движения в проходе и вы будете чувствовать себя спокойнее. Выбор места у прохода здесь также дает вам свободу размять ноги и легко вставать, не беспокоя других. Выбирайте эти места, чтобы сделать более комфортными длительные перелеты.

Задняя часть самолета не только проблематична для комфорта пассажиров, но и не подходит для хранения багажа – особенно, если вы садитесь в самолет поздно. Здесь часто хранят свои вещи члены экипажа, поэтому для вашего чемодана может не хватить места. Также эксперты посоветовали держаться подальше от мест, расположенных за перегородками, поскольку они часто имеют ограниченное место для хранения.

А вот для тех, кто ищет максимальное пространство для ног, есть две конкретные зоны, которые могут обеспечить больше места. Это сиденья возле аварийного выхода и те же перегородки. Да, здесь может быть меньше места для вещей, также здесь будут зафиксированы подлокотники и ограниченное откидывание спинки. Тем не менее, дополнительное пространство для ног может компенсировать эти неудобства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 8 вещей стоит брать с собой в самолет для собственного комфорта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.