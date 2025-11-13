Какие страны самые желанные для переезда: свежий рейтинг

Решение о переезде в другую страну является одним из самых значимых в жизни, и его причины могут быть крайне разнообразными: от поиска лучших погодных условий или более доступной жизни до стремления окунуться в новую культуру.

Компания 1st Move International, специализирующаяся на сфере международных переездов, обнародовала свежий рейтинг стран, которые возглавили мировые списки желаемых направлений для эмиграции. Для составления этого списка аналитики исследовали глобальные данные поисковых запросов Google, что позволило выявить истинные мечты людей по всему миру. Результаты четко указывают на то, какие направления пользуются наибольшим спросом в 2025 году.

Мировые лидеры рейтинга желаемых переездов

Абсолютным лидером рейтинга уже второй год подряд стала Канада. Страна "Кленового листа" набрала впечатляющее общее количество — 269 220 поисковых запросов по переезду. Канада опередила 74 другие направления благодаря своим захватывающим дух природным ландшафтам, высокому качеству жизни и привлекательной миграционной политике.

Второе место в глобальном рейтинге заняла Австралия с 207 900 поисковыми запросами. Людей привлекают ее прекрасные пляжи, спокойный образ жизни и высокий уровень социального обеспечения.

Третье место неожиданно заняла Ирландия со 179 400 запросами от тех, кто мечтает о переезде на Изумрудный остров.

За ней следует Новая Зеландия (177 700 запросов), известная своим медленным темпом жизни, а пятерку замыкает Япония со 172 880 поисковыми запросами.

Во второй половине топ-10 расположились:

Португалия

Коста-Рика

Испания

Нидерланды

Таиланд

Исследование также выявило, что для жителей Великобритании самым популярным направлением для переезда является Америка, за которой следуют ОАЭ и Австралия.

Управляющий директор Майк Харви прогнозирует, что многие из этих направлений сохранят свою высокую привлекательность и в 2026 году. Он отмечает четкую тенденцию к стабильности на вершине, где США, ОАЭ и Австралия остаются фаворитами. В то же время наблюдается растущая привлекательность меньших стран, ориентированных на качество жизни, таких как Кипр и Новая Зеландия. Эти страны предлагают "медленный темп жизни без ущерба для возможностей", что становится ключевым фактором для современных эмигрантов.

