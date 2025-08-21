Имеет невероятный шарм: эксперт назвал самый недооцененный остров Европы

У побережья Европы расположено немало островов, куда туристы стекаются на отдых, и наиболее популярные сильно перегружены отдыхающими. Тогда как одна сильно недооцененная жемчужина остается без внимания путешественников.

Что это за остров, рассказало издание Express, ссылаясь на рейтинг эксперта Джо Дэвис из круизной компании Princess Yacht Charter. Она составила список из пяти островов, каждый из которых находится "вдали от проторенных дорог", но имеет свое "собственное очарование".

Возглавил этот рейтинг хорватский остров Ластово. Он является центром архипелага из 46 небольших клочков суши, на которых в целом проживает менее 800 человек. Одноименный остров является крупнейшим в этом ахипелаге, его площадь составляет 46 квадратных километров.

Если описывать архипелаг Ластово, то число 46 постоянно будет попадаться на глаза. На острове Ластово есть 46 церквей, 46 виноградников, 46 холмов и 46 полей, он занимает площадь 46 квадратных километров, а архипелаг состоит из 46 островов. Впрочем, отель здесь только один. Хотя доступны и другие варианты размещения. Кафе и ресторанов тоже не так много.

По словам Дэвис, туристы часто жалуются на Хорватию из-за ее перегруженности. При этом Ластово остается вне поля зрения путешественников. Хотя остров окружен кристально чистой водой и предлагает великолепные пляжи. "Благодаря своей уединенности, остров идеально подходит для тех, кто ищет более спокойного отдыха", – сказала эксперт.

Главный остров архипелага известен своей архитектурой эпохи венецианского Возрождения XV и XVI веков. Здесь много относительно небольших церквей, которые свидетельствуют о древних римо-католических традициях острова.

Тем, кто хочет ярких культурных впечатлений, стоит прибывать сюда так, чтобы попасть на Ластовский поклад. Это красочный карнавал, который превращает весь остров в одну большую сцену, демонстрирующую местные традиции.

Остров популярен среди любителей природы. Здесь можно совершить немало интересных велосипедных прогулок, путешествовать пешком, заниматься дайвингом. Архипелаг имеет статус природного парка – одного из 11, которые находятся на территории Хорватии. Около 70% площади островов покрыты деревьями.

Ластово позиционирует себя как "остров ярких звезд". Поскольку уровень светового загрязнения здесь небольшой, то любоваться звездами ночью можно вволю. Астрографы даже называют небо над островом одним из самых красивых в Европе.

Климат архипелага средиземноморский, с мягкой влажной зимой и теплым, длинным и сухим летом. Количество солнечных часов на острове составляет около 2700 в год, что делает его одним из самых солнечных мест на Адриатике. Летом температура воды достигает 27 °C. На острове ежедневно курсируют суда на подводных крыльях и паромы, связывающие его с материком в Сплите, Дубровнике и Корчуле.

