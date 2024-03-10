Греция: путешествие по стране, которую омывают 8 морей

Греция – страна мечты, пляжей, островов и 8 морей. Да-да, мы не ошиблись, туроператоры предлагают отдых не только на Эгейском, Средиземном и Ионическом, но и на Ливийском, Критском, Тирренском, Фракийском и Миртойском морях. Не слыхали о таких? И не удивительно! Ведь это разные части трех первых морей.

Сюда едут ценители классического отдыха, античной архитектуры и древних мифов о кентаврах, богах и титанах. И каждый из них здесь находит то, что искал.

Сегодня мы расскажем, какие греческие города посетить этой весной.

Корфу

Нетипичный для страны остров. Он сильно отличается от известных курортов, таких как Крит или Родос. Этот клочок земли буквально утопает в зелени. На каждом шагу растут оливковые деревья, кипарисы и апельсины. Отдыхать здесь комфортно круглый год. Правда, в начале марта все-таки позагорать не получится. В этот период столбики термометра колеблются от 12 до 16 градусов тепла.

Попадая сюда, будто переносишься в Старую Европу. Местная атмосфера больше похожа на провинциальную Италию, чем на античную Грецию. И не удивительно! Ведь некоторое время территория принадлежала Венецианской республике.

Знакомство с Керкиру (так его еще называют местные) начинайте с осмотра старой крепости. Раньше ее стены защищали итальянский протекторат. Зайдите в Музей искусств Азии. И обязательно посетите Mon Repos – виллу, где родился Филипп – муж Королевы Елизаветы.

Палеокастрица

Далее направляйтесь в небольшой поселок, который также расположен на острове Корфу. Это идеальное место для спокойного отдыха. Несмотря на удаленность от популярных курортов, здесь есть множество ухоженных пляжей. Вдоль них возведены заведения на любой вкус и кошелек. Здесь есть пятизвездочные отели, обычные кемпинги и люксовые виллы.

В Палеокастрице достопримечательностей немного. Так что обойти все можно за день, а остальное время посвятить отдыху или изучению острова. Не поленитесь и сходите к развалинам замка Ангелокастро. Среди местных локация известна как "Крепость ангелов". На территории разрушенного комплекса осталась часовня Архангелов.

Также посетите мужской монастырь Теотока. Его построили еще в XIII веке. Здесь можно увидеть уникальные иконы и Библии, инкрустированные драгоценными камнями. А также бросить монетку в колодец, который, по словам местных, исполняет желания.

Не отказывайте себе в удовольствии прокатиться на местном такси. Транспорт курсирует по воде и в считанные минуты может доставить вас в любую точку острова. Кстати, совсем рядом с Палеокастрицей находится Лиападес – греческий аутентичный поселок. Обязательно съездите сюда хотя бы на день.

Мистра

У небольшого заброшенного города большая и интересная история. Когда-то его территория принадлежала Константинополю, но после падения империи досталась Виллардуэну – французскому герцогу. Мужчина получил большой кусок земли, застроил его, но жадность взяла вверх. Граф пошел войной на Никею и проиграл.

Твердыня отошла под контроль Византии и стала важнейшим административным центром. Здесь даже короновали императоров. Впоследствии крепость пала под давлением Османской империи. Множество местных уехали, ища убежища в других полисах.

1834 король Отто издал указ отстроить соседнюю Спарту. После ее восстановления население Мистры покинуло свои дома и перебралось в новый город. Так начался тотальный упадок форпоста. Сейчас здесь остались руины дворцов, изящных церквей и замка.

Делос

Это настоящий музей под открытым небом. Античные греки считали, что именно с этого острова началась история всего мира. Прошло много времени, а этот клочок земли до сих пор святое место для народа.

Из известных памятников здесь сохранились развалины храмов Аполлона и Артемиды. Также хорошо уцелела Рыночная площадь, терраса львов, храм Исида и Дом дельфинов.

Кос

Название острова буквально переводится как "краб". Раньше эти создания были символом города. Их даже изображали на монетах.

Кос расположен всего в четырех километрах от юго-западного побережья Турции. Кстати, это родина Гиппократа. Именно здесь родился отец мировой медицины.

Советуем посетить Римский дом, который обнаружили относительно недавно. После мощного землетрясения в 1933 году археологи заметили остатки античной архитектуры. Так удалось откопать целое здание. Сходите к замку Нератзия. Его когда-то построили для защиты острова от турок. Не обходите самую главную достопримечательность – руины древнего храма Асклепион, в стенах которого раньше лечили больных, писали первые книги по медицине и учили врачей.

Наверное, Греция никогда не перестанет удивлять туристов. Каждый клочок ее территории привлекает путешественников обязательно вернуться сюда снова. Так почему бы это не сделать в начале весны?

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