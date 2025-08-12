Городок в Карпатах с внешней и внутренней оздоровительной красотой. После такого отпуска "море по колено"

Когда на календаре уже почти середина августа, а ваш долгожданный отпуск только подписан, стоит отыскать место, где можно набраться максимум энергии и оздоровиться за минимальный срок. Мы нашли локацию, которая исцелит физически, морально и духовно без траты времени на процедуры, или беготню за впечатлениями.

Городок Свалява, возле Мукачево, известен своими невероятными видами Карпат, четырьмя водными артериями и комфортабельным отдыхом с оздоровительным эффектом. Активные туристы любят походы на гору Двухголовый Стой, которая является смотровой площадкой почти целой области. Ценители релакса находят тишину и покой, гуляя чистыми реками: Латорица, Свалявка, Боржава и Пеня. Оздоровление здесь начинается с целебного воздуха и минеральной гидрокарбонатной воды, которая способна облегчить состояния метаболического ацидоза, сахарного диабета и ожирения. К воде добавляется экологически чистая пища, блюда из которой, подаются в каждой колыбе и кафе.

Для тех, кто хочет улучшить душевное состояние, Свалява дарит терапевтические пейзажи, гармонизирующую атмосферу и духовные памятники архитектуры, которые включают старинную деревянную Михайловскую церковь, церковь Св. Апостолов Петра и Павла, которой уже почти три века, римско–католический и греко–католический храмы.

Какое же лето без возможности поплавать. Комплексы Свалявы предлагают остановки с бассейнами, чанами, а природные ресурсы городка включают целебный голубой водоем, образовавшийся на высоте 600 м над уровнем моря.

Где лучше остановиться

В зависимости от потребностей и бюджета в Сваляве можно выбрать жилье от кемпинга до санатория и частных усадеб.

Санатории:

" Солнечное Закарпатье" — лечение органов пищеварения и нарушения обмена веществ;

"Квитка полонины" — специализируется на восстановлении работы эндокринной системы;

"Поляна" — в 11 км от Свалявы. Лечение органов пищеварения, печени, мочеполовой системы, сердечно-сосудистой системы.

Усадьбы с бассейнами:

Koncha-Zaspa Spa Hotel — крытый бассейн;

Коттедж под Чонками — бассейн под открытым небом;

Рутения — открытый бассейн;

VIP Sadyba Svalyava Apartment — бассейн во дворе.

Хостелы:

Hostel House Svalyava — лучшие отзывы от путешественников.

Места для кемпинга:

Берега рек и ближайшие горные долины.

Что посмотреть возле Свалявы

Расположение Свалявы позволит активно проводить отпуск, включая в него самые известные аттракции Карпат, такие как:

Мукачево и Замок Паланок;

Бункер линии Арпада;

Водопад Скакало;

Чинадиевский замок;

Парк и замок Шернборна;

Национальный природный парк "Зачарованный край";

Обавский камень — смотровая площадка.

Как добраться до Свалявы

Железнодорожные пути позволяют добраться до города из Винницы, Киева, Львова, Ужгорода, Мукачево, Одессы и других крупных мест Украины.

Если билетов уже не достать, стоит воспользоваться автобусными перевозчиками, которые летом открывают много дополнительных рейсов из Львова, Тернополя, Ивано–Франковска, Ужгорода, Трускавца и других близких городов.

Автомобилистов до Свалявы доведет известная трасса Киев-Чоп, или ориентировочный путь: Винница — Тернополь — Стрый — Свалява.

