Где встретить Новый год в Украине: топ лучших городов

Хотите сменить традиционную домашнюю атмосферу на что-то новое? Тогда готовьтесь выбирать, ведь вариантов есть множество: от горных курортов до морских побережий, от исторических центров до современных мегаполисов. Сегодня рассказываем об уникальных новогодних традициях разных регионов, праздничных локациях и интересных мероприятиях.

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Львов

Национально-культурный центр, где располагается наибольшее количество памятников архитектуры в Украине.

Советуем начать свое путешествие с рождественской ярмарки на проспекте Свободы. Здесь можно приобрести всевозможные сувениры, игрушки, украшения, изделия ручной работы, свечи, мед и т.д. А еще попробовать традиционные пончики и вареники.

Далее прогуляйтесь к главной елке города перед Оперным театром. В этом году ее украшает яркая световая иллюминация и противотанковый "еж" на макушке. Кстати, именно здесь львовяне встречают Новый год.

Также рекомендуем сходить на Площадь рынок, где размещаются каток, магазинчики и атмосферные заведения, в частности, шахта кофе шоколадная мастерская.

Если планируете путешествие на несколько дней, спуститесь в подземелье костела отцов Иезуитов, посетите ренессансный Итальянский дворик и почувствуйте себя графом или графиней во Дворце Потоцких.

Каменец-Подольский

Находится в Хмельницкой области. Город считался одним из главных центров исторического региона Подолья.

Начните путешествие с местной крепости. В XVI веке она служила важным оборонительным сооружением Восточной Европы. Поговаривают, что сначала ее построили из дерева, а после многочисленных пожаров перестроили из камня. До сегодняшнего дня здесь сохранились 11 башен. А площадь Старого замка составляет более 1,5 гектара.

А еще туристы могут сходить на новогоднюю театрализованную экскурсию по дворцу и подземелью Орловских. Здание было заложено в 1788 году в стиле классицизма.

Бой часов в 2025-м можно встретить возле Дома польского магистрата, ныне – ансамбль ратуши. Установленные часы в башне создал львовский литейщик Теодор Полянский.

Киев

Какое же празднование Нового года без столицы? Традиционно одной из главных новогодних локаций города является Софиевская площадь, где устанавливают зеленую красавицу.

Любителям активных развлечений советуем посетить "Космический каток" возле торгового центра Respublika Park и увидеть зеркальную елку, которая отражает свет гирлянд и создает эффект созвездия. Аттракция имеет площадь более 1800 квадратных метров.

Также советуем сходить в "Зимнюю страну" на ВДНХ с большой ледовой площадкой, рождественской ярмаркой, парком аттракционов и колесом обозрения. Там можно встретить известных снеговиков, в частности: Добряка, Умника, Лакомку и Озорника.

Мукачево

Находится в Закарпатской области. Празднование Нового года в городе можно отлично сочетать с оздоровлением организма.

Советуем посетить местный аквапарк. Здесь обустроили водяные горки, джакузи, соляную комнату, сауну и термальные бассейны в помещении и под открытым небом. Целебные воды оказывают положительное влияние на укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Также посетите замок Паланок. Впервые сооружение упоминается в документах XI века. Туристы могут посетить исторический музей, где хранится более 8 тысяч экспонатов.

Одесса

Любителям морского отдыха советуем отпраздновать Новый год на побережье Черного моря.

Большинство гостиниц организуют развлекательные программы, приглашают музыкантов и артистов. Однако рекомендуем выбрать жилье с доступом к укрытию.

В преддверии праздников в местных театрах можно посмотреть тематические представления: "Снежная королева" или "Как Гринч украл Рождество".

Также советуем сходить к главной елке на улице Дерибасовская. Кстати, в этом году она работает от генератора.

А ценителям активных развлечений рекомендуем покататься на коньках во Дворце спорта.

Новый год – это отличная возможность открыть для себя новые места и познакомиться с уникальностью нашей страны. Посетите украинские города, и вы не пожалеете!

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