Где расположены самые большие искусственные острова в мире: топ-5

Искусственные острова стали одним из самых выразительных символов современной инженерной мысли. Они появляются там, где природное пространство исчерпано, а потребность в новых территориях растет – для жилья, транспорта или туризма. Такие проекты меняют географию планеты и демонстрируют способность человека покорять стихии.

В то же время они поднимают вопрос об экологическом равновесии и ответственности перед природой. Эксперты обнародовали подборку пяти крупнейших искусственных островов мира, которые поражают масштабом и техническим замыслом.

Флевополдер (Нидерланды)

Площадь: около 970 км².

Флевополдер – самый большой искусственный остров на планете, расположенный в Нидерландах. Его создали в ХХ веке в рамках масштабной программы осушения земель, чтобы защитить территории от наводнений и увеличить площадь сельскохозяйственных угодий.

Сегодня остров входит в состав провинции Флеволанд и является домом для городов Лелистад и Алмере. Это пример того, как инженерные решения могут гармонично сочетаться с устойчивым использованием природных ресурсов.

Остров Яс (Объединенные Арабские Эмираты)

Площадь: около 25 км².

Яс – один из самых известных искусственных островов Абу-Даби. Его построили в 2000-х годах как туристический и развлекательный центр мирового уровня. На острове расположены Ferrari World, автодром Yas Marina Circuit и аквапарк Yas Waterworld.

Яс стал символом современной роскоши, инновационного дизайна и динамичного развития туристической отрасли ОАЭ.

Остров аэропорта Кансай (Япония)

Площадь: примерно 10,7 км².

Остров Кансай в заливе Осака – одно из самых амбициозных инженерных сооружений Японии. Полностью возведенный в море, он стал основой для международного аэропорта, открытого в 1994 году.

Строительство острова стало ответом на недостаток свободной земли в Японии. Сооружение известно своей сейсмостойкостью и уникальными инженерными решениями. Несмотря на проблемы с просадкой почвы, Кансай остается примером высокотехнологичного подхода к освоению прибрежных территорий.

Остров аэропорта Гонконга (Китай)

Площадь: около 9,4 км².

Международный аэропорт Гонконга, построенный на острове Чек Лап Кок, открыли в конце 1990-х. Для его создания использовали технологию намыва земли, объединив несколько небольших островов.

Сегодня это один из самых загруженных транспортных узлов Азии. Благодаря постоянным расширениям – новым терминалам и взлетным полосам – остров остается стратегическим центром авиационных перевозок региона.

Пальма Джебель Али (Объединенные Арабские Эмираты)

Площадь: около 8 км².

Palm Jebel Ali – один из самых масштабных проектов искусственных островов вблизи Дубая. По форме напоминает гигантскую пальму и даже превышает размеры известного Palm Jumeirah. Хотя строительство долгое время было заморожено, оно возобновилось в рамках стратегии Dubai Vision 2040. В будущем на острове появятся элитные жилые комплексы, курорты и экологические общины на воде.

