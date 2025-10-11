Где расположены самые большие искусственные острова в мире: топ-5
Искусственные острова стали одним из самых выразительных символов современной инженерной мысли. Они появляются там, где природное пространство исчерпано, а потребность в новых территориях растет – для жилья, транспорта или туризма. Такие проекты меняют географию планеты и демонстрируют способность человека покорять стихии.
В то же время они поднимают вопрос об экологическом равновесии и ответственности перед природой. Эксперты обнародовали подборку пяти крупнейших искусственных островов мира, которые поражают масштабом и техническим замыслом.
Флевополдер (Нидерланды)
Площадь: около 970 км².
Флевополдер – самый большой искусственный остров на планете, расположенный в Нидерландах. Его создали в ХХ веке в рамках масштабной программы осушения земель, чтобы защитить территории от наводнений и увеличить площадь сельскохозяйственных угодий.
Сегодня остров входит в состав провинции Флеволанд и является домом для городов Лелистад и Алмере. Это пример того, как инженерные решения могут гармонично сочетаться с устойчивым использованием природных ресурсов.
Остров Яс (Объединенные Арабские Эмираты)
Площадь: около 25 км².
Яс – один из самых известных искусственных островов Абу-Даби. Его построили в 2000-х годах как туристический и развлекательный центр мирового уровня. На острове расположены Ferrari World, автодром Yas Marina Circuit и аквапарк Yas Waterworld.
Яс стал символом современной роскоши, инновационного дизайна и динамичного развития туристической отрасли ОАЭ.
Остров аэропорта Кансай (Япония)
Площадь: примерно 10,7 км².
Остров Кансай в заливе Осака – одно из самых амбициозных инженерных сооружений Японии. Полностью возведенный в море, он стал основой для международного аэропорта, открытого в 1994 году.
Строительство острова стало ответом на недостаток свободной земли в Японии. Сооружение известно своей сейсмостойкостью и уникальными инженерными решениями. Несмотря на проблемы с просадкой почвы, Кансай остается примером высокотехнологичного подхода к освоению прибрежных территорий.
Остров аэропорта Гонконга (Китай)
Площадь: около 9,4 км².
Международный аэропорт Гонконга, построенный на острове Чек Лап Кок, открыли в конце 1990-х. Для его создания использовали технологию намыва земли, объединив несколько небольших островов.
Сегодня это один из самых загруженных транспортных узлов Азии. Благодаря постоянным расширениям – новым терминалам и взлетным полосам – остров остается стратегическим центром авиационных перевозок региона.
Пальма Джебель Али (Объединенные Арабские Эмираты)
Площадь: около 8 км².
Palm Jebel Ali – один из самых масштабных проектов искусственных островов вблизи Дубая. По форме напоминает гигантскую пальму и даже превышает размеры известного Palm Jumeirah. Хотя строительство долгое время было заморожено, оно возобновилось в рамках стратегии Dubai Vision 2040. В будущем на острове появятся элитные жилые комплексы, курорты и экологические общины на воде.
