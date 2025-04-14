Эти пять туристических 'ловушек' разочаруют туристов: что не так с популярными локациями

Новые путешествия всегда дарят новые впечатления. Однако иногда посещение популярных туристических памяток может не оправдать ожиданий.

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Причины могут быть разными: например, переполненость туристами или слишком завышенная цена. OBOZ.UA рассказывает о пяти известных локациях, посещение которых может не принести удовольствия.

Прогулки на гондоле в Венеции

Прогулка на гондоле по каналам Венеции считается традиционным развлечением для этого города. Однако, как правило, это очень дорогое и к тому же непримечательное впечатление.

Множество каналов заполнены туристами, и экскурсия на гондоле может показаться скорее дорогой фотосессией, чем приключением. Для некоторых путешественников прогулка по городу или поездка на более дешевом водном такси – лучший способ открыть для себя красоту Венеции, не платя чрезмерных денег.

Пирамиды Гизы в Египте

Пирамиды великолепны на фото, но дело обстоит иначе, когда вы там находитесь. Это большая территория, заполненная продавцами сувениров, которые преследуют вас с призывами сделать у них покупку. Кроме того, путешествие по жаркой пустыне может оказаться некомфортным и изнуряющим.

Пизанская башня

Пизанская башня (Пиза, Италия) часто также окружена множеством туристов, пытающихся сделать фото. Некоторые туристы рекомендуют другие близлежащие города Италии, где меньше людей и больше культурных памяток.

Стоунхендж

Хотя Стоунхендж является популярным историческим местом, для некоторых людей оказывается разочарованием. Туристам не разрешают подходить близко к скалам, которые огорожены, а смотровая площадка часто переполнена.

Билеты стоят довольно дорого, и зайти туда можно только на короткое время. В Англии также есть и другие древние места, такие как Эйвбери – культовый объект эпохи позднего неолита и ранней бронзы, состоящий из мегалитических гробниц и святилищ, который не так переполнен посетителями.

Статуя Русалочки в Копенгагене

Хотя статуя Русалочки является одной из самых известных достопримечательностей Копенгагена, она на удивление невелика и большинство находит ее непримечательной. Там всегда толпы, и при желании трудно получить доступ для осмотра или фотографирования статуи.

Многие уходят разочарованными, потому что статуя, по их мнению, не имеет той сказочной магии, которую они искали. Возможно, было бы приятнее исследовать другие районы набережной Копенгагена или старый город.