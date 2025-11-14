Есть только одно исключение: почему остров Спирит в Канаде запрещен для посещения

Канада давно привлекает путешественников своими величественными ландшафтами, дикой природой и загадочными местами, хранящими дух прошлых эпох. Среди них есть локации, которые поражают не только красотой, но и сильными культурными и духовными традициями.

Видео дня

Одним из таких уникальных мест стал остров Спирит — крошечный, но символически важный кусочек земли, расположенный среди гор и ледников. Он стал всемирно известным благодаря фильмам, телешоу и рекламным роликам. Но несмотря на популярность, он остается закрытым для большинства посетителей. Почему же этот живописный остров доступен только одному народу, раскрыло издание Express.

Остров Спирит

Канада известна своими природными шедеврами — от Скалистых гор до величественных каньонов и загадочных озер. Именно в этих диких просторах, в 14 километрах от ближайшей дороги, расположен остров Спирит. Он находится на озере Малинь и считается одним из самых красивых мест страны.

Остров стал настоящей визитной карточкой региона, появляясь в кино и даже в презентациях Apple, когда компания демонстрировала новые возможности камер смартфонов. Хотя территория очень маленькая — всего несколько шагов от одного края до другого, — она привлекает огромное внимание благодаря своей неповторимой природной гармонии.

Только летом, на несколько дней, остров становится полноценно отделенным от материка водой. В остальное время он соединен с берегом тонким перешейком, что еще больше добавляет месту мистики. Туристы могут увидеть его только издалека — со смотровых лодок, которые проходят мимо, но ни один не имеет права ступить на берег.

Почему остров закрыт для посетителей

Единственными людьми, которые могут ступить на остров Спирит, являются представители коренного племени Стони Накода — "горные народы". Для них это не просто красивая местность, а священная территория, где веками проводились обряды исцеления. Уникальное сочетание гор, воды и земли, по их верованиям, наделяет остров особой силой.

Однако в 1907 году, когда был создан национальный парк Джаспер, коренные жители были вынуждены покинуть эти земли. Доступ к острову стал запрещенным, чтобы сохранить природный и духовный баланс.

Сегодня Стони Накода снова получают возможность возвращаться на священное место и восстанавливать традиции. Как отмечает Барри Уэсли, хранитель знаний племени, их народ всегда чувствовал ответственность за эти земли. Они считают, что теперь наконец восстанавливают связь с местом, которое считали источником духовной силы на протяжении тысячелетий.

Остров Спирит остается недоступным для широкой общественности не из-за запретов, а из-за глубокого уважения к истории и культуре коренных народов. Его таинственность — это полупрочитанная страница, которую можно увидеть, но не развернуть.

OBOZ.UA предлагает также узнать об острове Ратлин, где проживает всего 150 человек.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.