Едем за дофамином: путешествие по самым счастливым странам мира

Любые путешествия должны доставлять удовольствие. Не важно, едем мы в тур по Украине или выбираем зарубежные направления. Но когда путешествуешь по государствам, вошедшим в топ самых счастливых в мире, ожидаешь чего-то особенного.

Финляндия

В 2023 году государство возглавило рейтинг World Happiness Report. Республика получила общий балл 7,8 из 10 возможных. Показатель невероятный, так что почему бы не отправиться сюда в начале весны?

Рекомендуем заехать в уютный городок Савонлинна, расположенный в центре Сайменской озерной системы. Провинция поделена на крошечные острова, соединенные между собой по мостам. Вода здесь повсюду. В самом сердце находится Рыночная площадь. Здесь, среди торговых рядов, можно попробовать традиционную закуску – лертсю. С виду это обычный чебурек, но начинка несколько отличается. Финны внутрь кладут рыбу, яйца, мясо, ягоды или варенье.

Советуем заказать круиз местными водоемами или же арендовать байдарку или каноэ и самостоятельно исследовать водные маршруты.

Посетите Оперный театр, Савонлинский кафедральный собор и крепость Олавинлинна. Это первое оборонительное сооружение Финляндии, возведенное для защиты от артиллерийских обстрелов. В настоящее время в ее стенах открыто несколько музеев. Наибольшей популярностью пользуется выставочный зал, посвященный истории замка. Не бывает пустой и галерея православной иконописи.

Дания

В прошлом году страна заняла второе место в рейтинге. Весной рекомендуем посетить известный на весь мир городок Биллунн. Именно здесь открыли первую фабрику по производству LEGO и крупнейший в мире Леголенд. Кстати, каждая деталь аттракционов, домиков или любых других мелочей сделана из знаменитого конструктора. Представьте себе, на комплекс развлечений ушло более 46 миллионов элементов.

Далее следуйте в Ольборг. В этой провинции гармонично переплетаются две совершенно разные эпохи – готики и ренессанса. Сходите к собору Святого Будольфа и замку Ольборгхус. Прогуляйтесь по набережной и съездите к Линдхольмскому холму. На его вершине расположено около 600 древних могил, в которых покоятся уважаемые викинги.

Кстати, обязательно посетите Парк музыки. Здесь растут деревья, посаженные известными исполнителями. К озеленению присоединились участники групп Backstreet Boys, Guns N 'Roses, а также Элтон Джон, Стинг и другие.

Исландия

Третье место досталось стране "огня и льда". Поклонникам телесериала "Игра престолов" рекомендуем отправиться к горе Киркюфелл. Возле нее снимали некоторые кадры с кинокартины. Далее съездите к водопадам Гюдльфосс и Деттифосс. Последний – самый большой не только в Исландии, но и во всей Европе.

Также посетите Залив айсбергов. Это черный пляж, на котором лежат огромные глыбы льда. Каждый кусок льдины красиво переливается и сверкает на солнце. Кажется, что над ними поработал человек, а скульптуры созданы не из природного материала, а из отшлифованного мрамора. Напоследок побывайте в уникальном парке Тингветлир. Здесь можно увидеть тектоническое движение литосферных плит.

Нидерланды

Четвертое место занял Израиль, но пока сюда лучше не ехать. Так что сразу перейдем к следующей строке. Знакомство с королевством рекомендуем начинать с маленького городка Алкмар, расположенного в 40 километрах от столицы. Провинция, как и Амстердам, пронизана множеством каналов. Обязательно сходите в Музей голландского сыра, к Городской ратуше и Налоговой башне.

Также съездите в Эдам – родину еще одного известного сырного продукта. Здесь есть специальный дегустационный зал, где можно попробовать разнообразные сорта и приобрести вкусности, которые вам нравятся.

Швеция

Шестое место заняло "королевство свеев". Весной советуем посетить остров Готланд. До него можно добраться двумя способами: самолетом или на пароме. Здесь следует медленно бродить по улочкам и любоваться местными видами. В частности, сходите в средневековый собор Святой Марии, к остатком крепостной стены и в Ботанический сад Botaniska Trädgården.

А еще съездите в один из самых больших городов Швеции – Мальме. Здесь прогуляйтесь к небоскребу Turning Torso, словно скрученному в трубочку. Полюбуйтесь достопримечательностями: Ратушей, зданием библиотеки в Кунгспарке, одноименным замком и церковью Святого Петра.

Кстати, весной можно арендовать велосипед и объездить все известные локации. Здесь обустроено более 50 километров дорожек. Еще один хороший способ исследовать местность – записаться на экскурсию по каналам.

Норвегия

Седьмое место досталось земле суровых викингов. В этой стране советуем уделить внимание природным достопримечательностям. Например, побывайте у фьорда Гейрангерфьорд. На его территории находится водопад с интересным названием – Фата Невесты. Поднимитесь на Прейкестолен. Его вершина имеет необычную квадратную форму. И обязательно посетите Тромса. Это небольшое поселение, которое норвежцы называют душой и сердцем Арктики.

А любителям экстрима и адреналина советуем проехаться по Дороге Троллей. Трасса проложена через горы и имеет 11 крутых поворотов. К слову, ее ширина не превышает трех метров.

Всякое путешествие – это уже хорошая порция счастья. Отправляйтесь в тур при любом случае и погоде. Приятной поездки!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых безопасных странах мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!