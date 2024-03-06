Едем исследовать флору мира: топ ботанических садов Украины

Чтобы побывать среди непроходимых джунглей или жаркой пустыни, не обязательно ехать за границу. На территории нашей страны функционирует множество оранжерей. В них собраны уникальные растения Африки, Австралии, Европы, Азии и Америки.

В каких местах можно лучше всего исследовать флору мира – читайте дальше.

Ботанический сад имени Гришко

Уникальная парковая зона находится в столице. На ее территории вы найдете самые большие в Киеве оранжереи, где представлены растения из Южной Америки, Австралии и Африки.

Здесь растут разнообразные виды лимонов, гранатов, апельсинов, манго. Есть здесь и кактусы, фикусы, ценная коллекция камелий, орхидей и азалий. Последние цветут с января по март. Так что у вас еще есть возможность рассмотреть их во всей красе.

Этот ботанический сад разделен на несколько залов. В одном посетители попадают в украинскую степь, во втором – в Карпаты, в остальных – вдыхают невероятные ароматы Алтая и Сибири.

Ботанический сад Полтавского национального университета имени Короленко

Природоохранная зона не может похвастаться большими размерами, ее площадь составляет всего 5,2 гектара. Но она чрезвычайно богата редкими растениями, поэтому посмотреть есть на что.

Руководство ботсада гордится коллекцией кактусов и мини-оранжереей. Территория поделена на несколько зон. Здесь есть отдел сельскохозяйственных и лекарственных трав, плодовое пространство, музей украинского цветоводства, зеленый класс, альпийская горка.

Локация открыта по будням с 8:00 до 15:00. Суббота и воскресенье – выходные.

Криворожский ботанический сад

Оранжерейный комплекс занимает более 52 гектаров земли. Здесь собрана уникальная коллекция деревьев, цветов и кустарников. Есть гербарные образцы и растения, находящиеся на грани исчезновения. Ботсад занесен в список природно-заповедного фонда Украины. А его дендрарий признан национальным достоянием.

Кстати, сейчас период цветения азалий. В этом году пик их буйства приходится на конец февраля – начало марта. Вы еще успеваете увидеть их во всей красе.

Кроме экскурсий здесь проводятся семинары и лекции. Локация работает ежедневно с 8:00 до 21:00.

Ботанический сад Одесского национального университета

Природный комплекс расположен на территории вуза имени Мечникова и занимает 16 гектаров. В его теплицах постоянно изобилует весна. Одни цветы отцветают, другие начинают распускаться. И так по кругу.

Ботанический сад начал работать в 1867 году. Тогда было завезено более 70 видов растений. Оранжереи быстро пополнялись новыми редкими представителями флоры. Все изменилось в период Второй мировой войны, когда от коллекции не осталось и стебле. После окончания боевых действий пришлось все восстанавливать с нуля. К счастью, все удалось. Кстати, именно тогда в Одессу доставили персики, которые хорошо прижились.

Локация работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 17:00. Понедельник – выходной.

Ужгородский ботанический сад

Садово-парковая памятка занимает всего 4,5 гектара. И хотя ее размеры совсем незначительны, здесь нашли убежище более 5000 растений. Среди них: хвойные, карпатские базилики, эдельвейсы, съедобный каштан, тополь бальзамический, белые сакуры, магнолии и т.д. Есть здесь и альпийская горка.

Представители флоры размещены на трех террасах, что позволяет зелени спадать с разных высот. Все экзотические деревья рассажены по географическому принципу.

Локация открыта по будням с 8:00 до 16:00. Вход бесплатный.

Роскошные оранжереи есть почти в каждом городе нашей страны. Так что если будет возможность, обязательно посетите эти локации.

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