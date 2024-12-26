До небес рукой достать: исследуем Доломитовые Альпы

Иногда наступает момент, когда хочется убежать от цивилизации и быть поближе к природе. Ведь в окружении скал, гор и озер отдыхает не только тело, но и душа. Хаос мыслей стихает, а проблемы уходят на второй план. Сегодня расскажем о настоящем рае для всех ценителей горного туризма и тех, кто хочет отвлечься.

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Тре Чиме ди Лаваредо

Располагается на границе итальянских провинций Беллуно и Больцано.

Еще с 1869 года "Три Зубца" считают одной из самых популярных туристических достопримечательностей Доломитов. Помимо живописных видов и разнообразных маршрутов для альпинистов, аттракция имеет богатую историю, связанную с Первой мировой войной. Здесь находилась часть фронта между Италией и Австро-Венгрией. До сегодняшнего дня сохранились туннели, пещеры, укрепления и следы от взрывов.

Чаще всего туристы выбирают трекинг вокруг Tre Cime di Lavaredo. Путь начинается возле приюта Rifugio Auronzo. Поход продолжается с утра до вечера. Путешественникам покажут озера Мизурина и Анторно, долину Кадоре и город Ауронцо ди Кадоре. Также здесь размещаются места для ночлега. Одно из них – rifugio Lavaredo, в 2 километрах от отправной точки.

Мармолада

Самая высокая гора Доломитовых Альп. Ее высота достигает более 3343 метров. На западе она характеризуется крутыми обрывами.

Здесь, в долине Ливиналлонго, располагается экстремальный горнолыжный курорт Arabba. Его трассы простираются на 74 километра, 55% из которых – красные, а 10% – черные.

Есть канатная дорога, с помощью которой можно подняться вверх.

Валь-Гардена

Один из самых популярных горнолыжных курортов Доломитовых Альп.

Ortisei (1236) славится одной из лучших площадок для начинающих Alpe di Siusi. Сюда часто приезжают семьи с детьми. По красным маршрутам можно попасть к вершине Seceda (2518). Кстати, туристы могут увидеть высокий замерзший водопад.

Santa Cristina (1428) Советуем подняться на Ciampinoi (2254). Отсюда можно полюбоваться пиком Sassolungo (3181). Профессионалам рекомендуем спуститься по дороге Кубка Мира – Saslong A, который ежегодно проводят во время рождественских праздников.

Если хотите увидеть замок Fishburg, выбирайте Saslong В. Здание построили в 1641 году как охотничью резиденцию князей Wolkenstein.

Selva (1563). Трассы из Дантерчепиес (2300) в Сельву – это длинные, плавные спуски, идеальные для спокойного катания. Однако, их расположение характеризуется быстрым износом поверхности трассы. Поэтому, чтобы насладиться идеальными условиями, следует начинать кататься как можно раньше.

Озеро Карецца

Находится в Южном Тироле на высоте 1540 метров над уровнем моря. Его считают одним из самых красивых в Доломитовых Альпах.

Озеро питается подземными источниками и талыми водами, что обеспечивает его постоянное обновление. Кстати, его глубина меняется в течение года: весной, во время таяния снегов, достигает 17 метров, а осенью мелеет до 6.

Существует легенда о маге Масару, который влюбился в живущую здесь русалку. Однако его чувства небыли взаимны, поэтому он решил подарить волшебной красавице радугу из драгоценных камней. После очередного отказа, мужчина выбросил драгоценности в озеро, а оно начало переливаться разными цветами.

Алегге

Поселок в Венето в провинции Беллуно. Расположен в Доломитовых Альпах на берегу одноименного озера. Зимой здесь часто катаются на коньках и играют в хоккей.

Отсюда путешественники смогут полюбоваться горным массивом Чиветта. Также здесь стартует популярный маршрут на вершину Monte Civetta. Восхождение происходит на высоту 3220 метров.

Покоряйте вершины и наслаждайтесь прогулками живописными долинами! Отправляйтесь навстречу Доломитовым Альпам!

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