Бархатный сезон в Одессе в 2024 году: пляжи, развлечения, цены
Со второй половины августа по конец октября в Одессе наступает особый период. Температура воздуха снижается до комфортной отметки, туристы едут по домам, а пляжи становятся практически пустыми. Во сколько обойдется отдых на берегу Черного моря в Украине читайте ниже.
Пляжи
В бархатный сезон людей становится все меньше, а стоимость жилья, питания и аттракций значительно снижается. Средняя температура воздуха в это время колеблется от 23 до 25°С.
Самый популярный пляж – Калетон. Он располагается в центре города и имеет современную инфраструктуру с ресторанами, кафе и шезлонгами. На территории также есть места для активного отдыха, в том числе водные аттракционы и возможность аренды спортивного снаряжения. Кстати, путь к ближайшему укрытию отсюда занимает всего 1,5 минуты. Время работы: 8:00–20:00.
Если планируете путешествие с малышами, советуем выбрать True Man Club. Здесь есть лежаки, кровати, бунгало, взрослый и детский бассейны. Локация работает с 08:00 до 18:00.
Также в Одессе есть Инклюзивный пляж, предназначенный для людей с ограниченными возможностями. Здесь поставили специальные подъемники для доступа к воде, туалеты с оборудованием для людей с инвалидностью и медицинский пункт.
Кстати, с июля 2024 года для отдыха открыты Итака, Ибица, Зебра, Паблик, Гранд Петин и село Приморское.
Но, имейте в виду, на каждой из локаций нужно соблюдать правила безопасности.
На пляжах запрещено находиться:
- во время воздушной тревоги;
- если в воде и на берегу были обнаружены подозрительные предметы;
- если начался шторм, оцениваемый от 2-х баллов;
- вне мест для купания;
- на пирсах, траверсах, волноломах и других береговых постройках.
Развлечения
- Аквапарк Hawaii
Идеальная локация для отдыхающих с детьми. Для любителей экстрима здесь подготовили 20 горок разного уровня сложности, среди которых самая популярная — "Ракета".
Для маленьких посетителей построили настоящий водный городок с достопримечательностями и бассейнами. Также здесь работают аниматоры и няни. А для тех, кто хочет просто расслабиться и позагорать, оборудовали удобные участки с шезлонгами. Кроме того, на территории располагаются VIP-зоны и рестораны.
- Одесские катакомбы
Под городом простирается огромная сеть подземных ходов. Общая их протяженность составляет около 2,5 тысячи километров. Они образовались в результате добычи камня. Такая интенсивная деятельность в конце XX века негативно повлияла на геологические условия региона.
Существует мнение, что когда-то подземелье служило убежищем для скрывавшихся от чумы людей. Сегодня здесь устраивают экскурсии.
- Музей восковых фигур "У бабы Ути"
Здесь хранится более 70 экспонатов. Все они находятся в четырех тематических комнатах. В "Царской" можно увидеть исторические личности, в частности графа де Ришелье. Малышам точно понравится в "Детской". Здесь они встретят героев из мультфильма "Шрек", киноленты "Пираты Карибского моря" и т.д. "Голливуд" будет импонировать ценителям кинематографа. А в "Зале Мушкетеров" стоят известные Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян.
Также на территории есть артгалерея, где можно посмотреть различные произведения изобразительного искусства.
- Потемкинская лестница
Достопримечательность считается одним из самых выдающихся архитектурных сооружений Европы. Ее красоту воспевали известные писатели, а именно Александр Грин и Марк Твен. С ее вершины открывается красочный панорамный вид.
Рядом находится самый старый в Украине фуникулер, соединяющий город с морским побережьем. Его построили в 1902 году, но вскоре он прекратил работу. После многочисленных реконструкций его вновь открыли в 2005-м в честь 211-летия со дня основания Одессы.
Цены
В середине сентября двухместный номер-студио стоит около 1650 гривен за ночь. Апартаменты делюкс со спальней, гостиной, ванной и кухней обойдутся вам где-то в 2200 гривен.
В июне двухместный номер в хостеле обходился в среднем в ₴935, в середине сентября за аналогичное размещение вы заплатите от ₴500 до ₴700 за ночь.
Помните о безопасности и отправляйтесь в путешествие!
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