Бархатный сезон в Египте: какой курорт выбрать в 2024 году

Не каждый любит отдых под палящим солнцем. Идеальный период для таких туристов наступает осенью. Куда поехать, чтобы не прогадать с погодой – рассказываем ниже.

Видео дня

Шарм-эш-Шейх

Город находится на юге Синайского полуострова, на северном побережье Красного моря. Средняя температура воздуха с сентября по октябрь колеблется от 27 до 30°C.

Район Шарм-эль-Майя – единственное место на курорте, где преобладают пляжи с мелким золотистым песком. Территория поделена на 26 участков, каждый из которых принадлежит конкретной гостинице. А еще здесь стоят башни, из которых спасатели наблюдают за возможным притоком акул. А вот, например, Шаркс-Бэй характеризуется невероятно красивыми кораллами и чистой водой. Сюда лучше брать резиновую обувь.

Если путешествуете с детьми, рекомендуем поехать в бухту Набк, которая славится пологим входом в море. Кстати, побережье – настоящий рай для ценителей дайвинга. Тысячи видов рыб, подводные камни невероятных оттенков, морские черепахи и даже дельфины – все это можно увидеть во время погружений.

Обязательно поднимитесь на гору Синай, которую считают святым местом для многих религий. Именно здесь, по преданию, Бог передал пророку Моисею священные таблицы с десятью заповедями. А еще посетите национальный музей Тутанхамона. Здесь хранится более 150 экспонатов. К ним можно прикасаться.

Дахаб

Небольшой городок находится в Южном Синае на побережье Акабского залива. Средняя температура воздуха с сентября по ноябрь колеблется от 26 до 30°С.

Когда-то здесь продавалось что угодно – от золотых украшений до самых редких камней. Сегодня сюда чаще всего приезжают поклонники дайвинга, виндсерфинга и кайтинга. Для семейного отдыха отлично подойдет Лагуна Дахаб, ведь на пляже стоят шезлонги и зонтики. А еще здесь преобладает мелководье.

Одним из самых известных мест для туристов считают Голубую дыру – большое карстовое отверстие. Здесь даже новички могут заняться снорклингом. Также советуем посетить самый старый в мире монастырь Святой Екатерины. Путешественники приезжают сюда, чтобы попросить покровительницу брака и семейных ценностей о настоящей и искренней любви.

Хургада

Туристический центр находится на западном побережье Красного моря. Даже зимой температура воздуха не опускается ниже +20°С. Все местные пляжи имеют комфортный спуск в воду без кораллов.

На Dream Beach туристы смогут прокатиться на водных горках или поиграть в пляжный волейбол. Вечером здесь устраивают вечеринки под открытым небом. На Paradise Beach есть аренда снаряжения для активных развлечений. Также здесь размещаются шезлонги, зонтики, душевые кабины и туалеты.

Обязательно посетите Гранд Аквариум – третий по величине в мире. Здесь можно встретить жителей рек Африки. Всего здесь проживает около 1200 моллюсков и рыб. Также стоит съездить в мечеть Эль-Мина. Уделите особое внимание ее фасадам. Их декорировали традиционными восточными орнаментами и резьбой в арабском стиле. Конечно же, прогуляйтесь по главной набережной, где пришвартованы разные суда — от древних до современных.

Сафага

Тихий городок располагается в 53 километрах от Хургады. Средняя температура воздуха в бархатный сезон колеблется от +26 до +33°С. Это не только популярный курорт, но и значимый транспортный узел и торговый центр Египта. А еще здесь идеальные условия для водных видов спорта, таких как дайвинг, снорклинг и виндсерфинг.

Советуем посетить Панорама Риф. Подводный мир здесь очень разнообразен. Во время погружения можно увидеть черепах, дельфинов и разные виды рыб. Кстати, локация славится целебными свойствами. Уникальный черный песок, в сочетании с местной соленой водой, способствует лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожных недугов.

Также рекомендуем поехать в город-призрак Умм-Хувейтат. Когда-то здесь бурлила жизнь и активно добывали залежи фосфатов. Однако из-за развития туристического бизнеса в Сафаге населенный пункт постепенно опустел. Сегодня сюда можно приехать на внедорожниках и квадроциклах.

Пусть мысли о желаемом отдыхе станут реальностью! Пора планировать путешествие!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших курортах Египта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!