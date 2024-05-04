Автомобильный тур по Украине: куда отправиться весной

Путешествие по стране своим ходом – отличный способ увидеть новые места, сойти с протоптанных дорожек и познакомиться поближе с нетуристическими локациями. Предлагаем три интересных варианта, куда можно отправиться на автомобиле уже завтра.

Урич – Розгирче – Бубнище

Если вы ценитель древностей и горного отдыха, то этот маршрут для вас. Его протяженность составляет около 100 километров.

Туристический путь начинается с небольшого села Урич Львовской области. Рядом с ним находятся скалы, на которых когда-то возвышалась крепость Тустань. Сейчас от нее остались только развалины. Но раньше крепость охраняла торговые пути, ведущие из Западной Европы в Киевскую Русь, а позже Галицию.

Первые упоминания о форте датируются XII веком, но расцвет он при правлении князя Владимира. По его приказу укрепление было расширено и перестроено. К сожалению, цитадель строили из дерева, поэтому уцелели только фрагменты стен и некоторые артефакты. Увидеть находки можно в местном музее.

В северной части поселения возвышается церковь Святого Николая. Ее построили в 1911 году в традиционном галицком стиле. А еще обязательно посетите "Дом в Глубоком". Здесь собрана коллекция старинных предметов: мебель, печь, семейные фотографии и предметы обихода сельских жителей. Кстати, экскурсии проводят здешние обитатели. Слушайте их воспоминания – одно удовольствие.

Следующая остановка – Розгирче. Главной достопримечательностью поселка является пещерный монастырь. Местные жители называют его "городище". Вместо ворот святыня обрамлена двумя скалами, на одной из которых высечен крест. В XV веке здесь начали селиться монахи-отшельники. По мнению ученых, в стенах молитвы проживало не больше 20 человек. Церковь делилась на 2 этажа, на нижнем располагались кельи, а на верхнем – храм.

Раскопки показали, что до нашей эры на этой территории обитали языческие поселения. После них остались наскальные рисунки, которые, кстати, еще не расшифровали. К величайшему сожалению, божий дом совсем не охраняется. Потому наряду с древними изображениями начали появляться и современные.

Финальная точка маршрута – село Бубнище, основанное в конце XV века. Недалеко от него расположены Скалы Довбуша. Пещерный комплекс раньше служил крепостью для защиты населения. Когда-то форт даже имел ров, башню, ворота и мост.

Черновцы – Залещики – Почков

Интересный путь, где можно полноценно познакомиться с особенностями западной архитектуры.

Стартуем из Черновцов. Перечислить все местные достопримечательности и статьи не хватит. Но есть обязательная локация для посещения. Речь идет о резиденции митрополитов Буковины и Далмации. Тот самый знаменитый университет, который называют "украинским Хогвартсом". Здание стало визитной карточкой города. Рекомендуем осмотреть его не только издалека, но и заказать экскурсию.

Следующий пункт - Залещики, районный центр в Тернопольской области. Первые упоминания о нем датируются 1340 годом, хотя люди здесь жили раньше. Когда территория принадлежала Польше, здесь расцвел настоящий курорт. Сюда стекались богатые поляки со всей страны. С достопримечательностей советуем сходить к заброшенному Бруницкому дворцу, костелу Святого Станислава и Церкви Пресвятой Троицы.

Финальная точка – Нырков. В IX веке здесь процветало древнерусское поселение Червоноград. Но после очередного нападения татар крепость пришла в упадок. Теперь от нее остались только руины и две готические башни. Недалеко от локации располагается грот, в котором когда-то жил монах-отшельник. Мужчина всю свою жизнь занимался резьбой по дереву. Поэтому здесь частично сохранились его работы, в том числе статуя Святого Онуфрия.

Каменец-Подольский – Кривче – Хотин

Маршрут понравится любителям рыцарских романов и сказок. Ведь здесь туристов ожидают образцы средневековой архитектуры.

В Каменце-Подольском заезжайте в знаменитый замок. Он отлично сохранился и без реставрации. Кстати, на территории крепости влюбленные пары имеют возможность жениться. Подробную информацию ищите на официальном сайте.

Помимо форта в городе есть еще множество достопримечательностей. К примеру, Кафедральный собор Петра и Павла, сочетающий в себе мусульманскую и христианскую культуры. Храм имеет интересную историю. В XV веке поляки построили церковь в романском стиле. Но вскоре поселения захватили турки и превратили святыню в мечеть. Через десятилетие населенный пункт вернулся под власть Польши, а постройка снова стала костелом.

Село Кривче лежит на крутых склонах реки Цыганки. Локацию знают благодаря пещере, получившей название Хрустальная. Кстати, она оборудована специально для туристов, а не спортсменов. Поэтому, если не боитесь замкнутого пространства, обязательно закажите экскурсию.

Последняя остановка – Хотинская крепость. Твердыня переживала немало осад, а в XVI–XVII веках здесь происходили масштабные сражения. Территория строения огромна. Гуляя по ней, обязательно загляните в музей пыток. А еще пройдитесь к огромному колодцу, глубина которого 65 метров. В ней до сих пор бьет вода.

При наличии автомобиля можно устроить себе насыщенные выходные. Собирайте веселую компанию, заправляйте железного коня и вперед навстречу приключениям!

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