Африканские каникулы: в каких странах следует побывать

Континент, где проживают слоны, носороги и жирафы. Вот что приходит в голову, когда мы вспоминаем об Африке. Но здесь есть не только отличная флора и фауна, но и королевские замки, старинная архитектура, стихийные рынки, аутентичная еда и необычные для нас традиции. Куда поехать, чтобы поближе познакомиться с колоритом тамошних республик – сейчас расскажем!

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Марокко

Это небольшое королевство находится недалеко от Европы. Между ним и Испанией протекает Гибралтарский пролив. Так что лететь сюда не так долго и не сложно. Это безопасное государство, которое радушно принимает туристов. Здесь есть все для отдыха: достопримечательности, ухоженные пляжи и отели на разный кошелек.

Визитной карточкой страны считается ярко-синий город Шефшауэн, имеющий очень интересную историю. Когда-то из Испании были изгнаны все евреи и мусульмане. Убегая, они остановились здесь, неподалеку от родительского дома. Люди так скучали по месту, где провели все свое детство и большую часть осознанной жизни, что начали красить дома в оттенки голубого. Этот цвет напоминал им о Боге. С того времени прошло много времени, а традиция не изменилась. Каждое новое сооружение одевают в аквамариновые одеяния.

Советуем отправиться в древнюю столицу Марракеш. Здесь до сих пор можно проникнуть в жизнь первых марокканцев, которые освоили эти земли и осели в этих местах. Обязательно сходите на яркие рынки, где продаются различные пряности. Их можно привезти для себя или подарить друзьям. Таких специй вы больше нигде не найдете.

Также пройдитесь к площади Jemaa-El-Fna. Здесь можно почувствовать местную атмосферу и отведать национальные блюда, слушая уличных музыкантов. Посетите мечеть Аль-Кутубия, музей народных ремесел Дар-Си-Саид, сады Мажореля и Менара, дворцы Эль-Бади и Бахия, где находятся гробницы династии Саадидов.

А если есть желание исследовать Сахару, то рекомендуем поехать в маленький городок Мерзуга. Оттуда рукой подать к знаменитой пустыне.

Кения

Дикая земля, славящаяся заповедниками, горами, саваннами, тропическими зарослями и пустынями. Она без преувеличения считается жемчужиной африканского континента. Отпуск в этих краях будет наполнен контрастами и приятными сюрпризами.

Свой отдых мы рекомендуем начать со столицы, которая кардинально отличается от европейских городов. . Она подойдет любителям экстремального досуга и тем, кто хочет получить порцию адреналина от путешествия. Найроби – это настоящий улей, где ничего непонятно, но очень интересно. Здесь на каждом шагу туристов ждет хаос. По-другому и не скажешь. Машины, мопеды, автобусы едут, как им вздумается. Стоит постоянный гул клаксонов. Его дополняют человеческие крики, смех и говор. Улицы тоже удивляют. Заброшенные дебри и поваленные избушки располагаются совсем рядом с новыми застройками, словно так задумано автором.

Если такой безумный ритм точно не для вас, то отправляйтесь в Момбас. Это также оживленный уголок, но все же более спокойный и ориентированный на пляжную сиесту. Здесь царит расслабленная и неторопливая атмосфера, привлекающая туристов. Кроме чистых набережных тум можно сходить к мечети "Мандры", которой уже почти полтысячи лет, прогуляться к символу курорта - огромной скульптуре слонов, а также заехать в центр народных ремесел Боломбула. Кстати, здесь продается множество сувениров. Не упустите возможность и приобретите их заранее, чтобы потом в конце каникул спокойно собираться домой, а не бегать от одного магазинчика к другому.

Эфиопия

Эта страна радушно принимает гостей круглый год. Благодаря своему удачному расположению здесь всегда тепло: от 25 до 30 градусов выше нуля. И только на востоке страны температура зимой может опускаться до отметки плюс 15.

Эта республика не имеет выхода к морю или океану, но богата на исторические достопримечательности. Чего только стоит город Аксум, который, по преданию, основал сын царя Соломона. На его территории находится более 200 кардинально отличающихся друг от друга обелисков.

Не обходите вниманием бывшую столицу – Гондер. Здесь построено множество прекрасных королевских замков, где проживали монархи. А еще здесь размещен комплекс монастырей, в который едут все, кто хочет иметь детей. Поговаривают, что во дворе православной святыни есть чудотворный бассейн, лечащий от бесплодия.

Конечно, заезжайте в главный город страны — Аддис-Абебу. Здесь следует сходить во дворец императора Менелика II, храм Святого Георгия, археологический и художественный музеи, а также к знаменитому рынку "Меркато".

Из столицы направляйтесь в Лалибелу – центр религии и паломничества. Посетите церкви Христа Спасителя, Девы Марии и Пресвятой Богородицы, высеченные в скалах.

Южно Африканская Республика

Это направление любят "пляжники". Сюда едут, чтобы вдоволь насладиться солнышком и теплой океанской водичкой. Самое посещаемое место – Золотая миля Дурбана. Это участок, где располагаются ухоженные набережные и роскошные гостиницы, апарт-комплексы и виллы. Кроме спокойного отдыха здесь есть множество активных развлечений: дайвинг, яхтинг, морские прогулки на катамаранах и т.д.

Советуем непременно попасть к мысу Вайнлендс, где размещаются винодельни и растут лучшие сорта винограда. Не поленитесь и отправьтесь в Национальный заповедник Цицикамма, парк слонов Аддо, каньон реки Блайд или ботанический сад Кристенбош.

Откройте для себя ошеломляющие и безопасные страны Африки. Знакомьтесь с флорой и фауной континента. Исследуйте старинные города и их архитектуру. Узнавайте традиции, обычаи, культуру и религиозные особенности каждого государства. Они значительно отличаются от наших, поэтому мы уверены, что в такой поездке вам будет интересно и познавательно.

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