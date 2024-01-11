5 бюджетных направлений для путешествий по Украине

Доступный и недорогой отдых любят не только наши земляки, но и обеспеченные европейцы. Что может быть приятнее путешествия, доставляющего удовольствие и не бьющего по карману? Конечно, только трип своей Родиной. Поэтому мы собрали для вас топ локаций, где можно недорого провести каникулы этой зимой.

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Дубно

Между Львовом и Ровно на берегу реки Иква раскинулся этот небольшой город. Сегодня о нем знают только единицы, но раньше он был важным торговым центром и крепким щитом для поселений Киевской Руси. Впервые о местном фортификационном укреплении упоминается в Ипатьевской летописи в 1100 году. Со временем оно увеличивалось и расцветало. Но после нападения монголо-татар в этом крае наступил упадок. Но с приходом литовцев, наконец, все изменилось. Даже в период Средневековья, когда в Европе царила смута, здесь происходил культурный расцвет.

С этого времени осталось множество исторических и архитектурных шедевров. Первое, на что нужно обратить внимание туристам – это Замковый комплекс, когда-то принадлежавший Любомирским и Острожским. Кстати, этот прекрасный дворец в свое время вдохновил Николая Гоголя. Именно он описан в произведении "Тарас Бульба". В честь этого здесь каждый год проводится одноименный рок-фестиваль.

Также стоит посетить Луцкие ворота, которые являются редким образцом оборонного сооружения для Украины. Сходить в костёл бернардинцев, ныне Свято-Николаевский мужской монастырь. Побывать у монумента Тараса Григорьевича Шевченко, который, путешествуя по западным регионам нашей страны, заехал сюда. Ему так понравилось Дубно, что он вспомнил его в своей повести "Варнак". И, конечно, нужно сфотографироваться у оригинального памятника Жабе. По замыслу автора гигантская жаба является символом алчности и зависти. С этими отрицательными качествами можно проститься именно здесь.

Чортков

Этот маленький, но очень привлекательный городок находится на территории Тернопольской области. Его возраст уже очень почтенный. В этом году местные отмечали 501-й День рождения. Так что здесь есть на что посмотреть.

И первое, куда должен отправиться каждый украинец, это Чертковский замок, построенный в XVII веке. Фортификационное укрепление имеет очень интересную и неприсущую для украинских бастионов форму. Оно построено в виде пятиугольника. Уникально и месторасположение. Твердыня стоит не на скалистой вершине, а под горой. Комплекс очень напоминает знаменитую мировую застройку, поэтому путешественники называют ее "украинским пентагоном".

Также советуем зайти в Успенскую церковь — старейшую святыню Чорткова. При своей жизни она испытывала множество нападений и разрушений. О ней то забывали на долгие годы, то вспоминали и реконструировали. Последние реставрационные работы были завершены относительно недавно. Во время их проведения умельцам удалось с нуля восстановить колокольню. Также посетите местную синагогу, костел Святого Станислава и Вознесенский храм.

Дрогобыч

Это маленький украинский городок, где сохранилось множество исторических памятников. Но больше всего он славится старейшей солеварней в Украине. Именно здесь добывают соль и готовят ее к употреблению. Сейчас в руднике занимаются не только этим делом, но и проводят экскурсии. Так что у путешественников есть прекрасная возможность попасть на лекцию и узнать интересные факты из жизни шахты.

Еще одна локация, которую следует посетить во время тура, это Ратуша. Она построена в самом сердце Дрогобыча. Найти ее будет не сложно. Все дороги ведут именно к ней. Да и не заметить 40-метровую башню просто невозможно. Кстати, на нее можно подняться, чтобы подробно рассмотреть местные виды. Но имейте в виду, смотровая площадка закрыта по понедельникам. В другие дни работает с 10:00 до 20:00.

Также сходите в галерею весов, хоральную синагогу, костел Святого Вартоломея и прогуляйтесь по улице Тараса Шевченко. А еще обязательно пройдитесь к Стрыйскому проспекту. Там стоит тюрьма, ныне работающая как музей.

Солотвино

Курортный поселок, где можно и хорошенько оздоровиться, и полюбоваться достопримечательностями. Его воды по своим лечебным свойствам ничем не хуже Мертвого моря. Интересно, что озера здесь появились относительно недавно. Первый водоем расположен на месте известной соляной шахты Куникунда, прекратившей свое функционирование в прошлом веке. Сначала здесь было крошечное водохранилище, но с течением времени происходило проседание грунтов. В настоящее время его площадь занимает около 10 гектаров.

Кроме бальнеологических процедур, здесь тоже есть куда отправиться. Например, в музей истории солекопален или в старейший рудник, где еще в I-II веках римляне добывали соль. Мы уверены, что вам будет интересно узнать прошлое этого края.

Желква

И последняя наша локация сегодня – провинциальный городок, который еще помнит Богдана Хмельницкого. Сразу хочется отметить: здесь вам не придется ездить по окрестностям, чтобы увидеть архитектурные шедевры. Все они размещаются на расстоянии вытянутой руки.

Посетите замок, который служил домом для казаков, а затем – резиденцией Речи Посполитой. Зайдите в костёл Святого Лаврентия, демонстрирующий богатства бывшего польского и литовского королевств. Или в комплекс Василиянского храма, еврейской синагоги и Доминиканского монастыря.

Обязательно прогуляйтесь по улочкам Жолквы. Пройдитесь к местной Ратуше, остановитесь на площади Вичева и посмотрите на знаменитые врата: Глинские и Зверинецкие.

Не откладывайте путешествия на потом. Езжайте исследовать места, где в отелях не нужно оставлять сотни тысяч гривен. Таких направлений действительно хватает. Так что планируйте маршрут и отправляйтесь в небольшой треп по родной Украине.

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