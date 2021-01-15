Три флагмана от Samsung с подарками

Воспользовавшись затишьем после нового года, компания Samsung представила миру сразу три топовые новинки Samsung Galaxy S21 . Речь идет о флагманах S21, S21+ и S21 Ultra. Каждая из моделей способна оставить далеко позади своих главных конкурентов, так как обладает массой преимуществ.

Настоящая находка для любителей съёмки

Компания Самсунг в очередной раз доказала, что можно обойтись и без профессиональной камеры — нужен только смартфон. В S21 и S21+ используется три модуля камеры, а в версии S21 Ultra сразу пять. В каждом из гаджетов используется сверхширокоугольный объектив на 12 МП, широкоугольный объектив на 12 МП (для версии Ultra – 108 МП), телеобъектив на 64 МП. Дополнительно в старшей версии используется лазерный датчик и второй телевик.

Главное отличие камер заключается в возможности съемки видеороликов в профессиональном качестве. Предустановленные режимы позволяют создавать настоящие шедевры киноискусства, не прилагая особых усилий. Всё необходимое за оператора сделает камера смартфона. Владельцам S21 Ultra доступна съёмка в формате 8К, поэтому даже на большом экране ролики будут четкими. Системы стабилизации, цифровой зум дают возможность снимать видео в движении без потери качества.

Режим режиссера дает возможность плавно менять фокус, при этом оператор заранее видит, как будет выглядеть кадр до смены фокуса.

Ночной режим съёмки, космический Dual Zoom, Zoom Lock и другие функции камеры по достоинству оценят любители видеосъемки.

Порадуют новинки и любителей социальных сетей. Если в S21 и S21+ используется 10-мегапиксельная селфи-камера, то в S21 Ultra её разрешение составляет целых 40 МП. Но даже младшие версии обеспечивают невероятное качество съёмки на фронтальную камеру. Ведь, как известно, качество съёмки не в количестве мегапикселей, а в их размере и программном обеспечении.

Экран устройств серии

Во всех трёх смартфонах серии используется 120-герцовый экран. Главное его достоинство – невероятно плавный скроллинг ленты, высокая чёткость и контрастность изображения. В S21 и S21+ используется экран с разрешением 2400 на 1080 точек, а в S21 Ultra – 3200 на 1440.

Дисплей обладает высокой яркостью: показатель в 1300 нит в младшей версии и 1500 нит в старшей дают возможность наслаждаться изображением на экране даже в яркие солнечные дни.

Показатель контрастности также впечатляет. Компании Самсунг удалось добиться от экрана насыщенного чёрного цвета, а не тёмно-серого. Соотношение составляет 2000000 к 1 для младшей и средней версии, и 3000000 к 1 – для старшей.

При такой высокой яркости на глаза не оказывается никакого негативного воздействия. Длительный просмотр видео или игра не станет причиной усталости. В новых экранах Самсунг используется технология защиты от синих лучей, считающихся самыми опасными для зрения. Безопасность подтверждена документами.

Внешнее покрытие, защита и автономность

Компания Самсунг защитила экран новинки сверхсовременным стеклом Gorilla Glass Victus. Покрытие невозможно случайно повредить или поцарапать. Производитель утверждает, что это самое прочное защитное стекло на текущий момент. Версии S21+ и S21 Ultra полностью покрыты этим стеклом, а в S21 задняя панель состоит из материала, в котором между молекулами пластика расположены молекулы стекла. На ощупь его практически невозможно отличить от стекла.

Новинка защищена не только от механических повреждений. Стандарт защиты IP68 подразумевает абсолютную защиту от попадания пыли и брызг воды. Электроника способна перенести даже полное погружение под воду на полчаса на глубину до 1,5 метра. То есть, вести съёмку можно даже под проливным дождём, если есть такое желание.

Автономность устройств также находится на достойном уровне. Ёмкость батареи составляет:

4000 мАч для S21;

4800 мАч для S21+;

5000 мАч для Ультра.

Такой емкости достаточно для стабильной работы в течение 24 часов. Процессор оптимально распределяет энергопотребление, поэтому батарея не разрядится даже при самом активном использовании. Если удалось посадить аккумулятор раньше времени, то функция быстрой зарядки позволяет восполнить заряд на 50% всего за полчаса.

Покупка флагманов от Самсунг по предварительному заказу

Помимо передовых смартфонов серии, компания представила миру новые беспроводные наушники в трёх расцветках Galaxy Buds Pro (в точности повторяющих расцветку смартфонов) и трекер Galaxy SmartTag. Каждый из наушников имеет по два динамика для более точного воспроизведения низких и высоких частот и систему активного шумоподавления.

Трекер Galaxy SmartTag – устройство, которое не даст потерять важные предметы. Оно крепится к кошельку, ключам от квартиры, а отслеживать местоположения важных предметов можно через отдельное приложение на смартфоне.

Уже сейчас на Samsung Experience Store можно осуществить предварительный заказ флагманов серии. Покупатели версий S21 и S21+ получают сертификат на 4 тыс. гривен и Galaxy SmartTag в подарок. Те, кто решил заказать S21 Ultra, в качестве бонуса получат новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и Galaxy SmartTag. Эксклюзивно Samsung Experience Store предлагает 1 год дополнительной гарантии совершенно бесплатно.

A главное, каждый, кто сделал предзаказ и приобрел Galaxy S21|S21+|S21 Ultra, становится участником розыгрыша шести Galaxy Watch3.

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