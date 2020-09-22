Как разобраться в АШАНовских птичках

В каждом гипермаркете "АШАН" вы найдете ценники с фирменной птичкой — она есть на упаковках ряда товаров. Такую продукцию можно приобрести как в офлайн-магазине, так и заказать на сайте auchan.ua. Что означают птички и почему они меняют цвет от ценника к ценнику? Давайте разбираться.

Зачем нужны птички

Одна из миссий компании — представить на полках продуктовые и непродуктовые линейки товаров хорошего качества по цене, доступной каждому. Каждый товар, отмеченный птичкой, соответствует отечественным стандартам качества, а также единым международным, которые действуют во всех гипермаркетах сети в 14 странах мира.

Наличие птички на товаре или ценнике говорит о том, что товар два раза в год проходит лабораторные исследования. Кроме этого, специалисты "АШАН" раз в год посещают производство, чтобы лично проконтролировать соблюдение стандартов изготовления. Также ежегодно проводятся внутренние закрытые дегустации и тестирования. Компания гарантирует высокий уровень качества предлагаемых товаров.

Цветные "Послы качества" от "АШАН"

Существует три вида птичек, каждая из которых соответствует разной группе товаров:

Зеленая птичка . Ею отмечены товары местных украинских производителей. Сотрудники "АШАН" проверяют качество продукции на соответствие государственным стандартам. Прямые поставки гарантируют хорошее качество и доступные цены.

Красная птичка . Она указывает на собственную продукцию "АШАН", которая производится в Украине или других странах. Производство гарантирует постоянный контроль качества и невысокую стоимость за счет минимальной надбавки. Такое решение позволяет импортировать французский хамон и сыры, испанские вина, итальянскую пасту и многое другое по низким ценам.

Золотая птичка. Подобные ценники указывают на премиальные товары собственного производства, которые существенно дешевле аналогов других торговых марок. При этом они по качеству сырья, технологии производства соответствуют товарам класса премиум.

Другие приятности от "АШАН"

Кроме товаров с птичками компания предлагает продукцию собственных брендов в различных группах непродовольственных изделий:

One Two Fun — детские игрушки для разных возрастных категорий (новорожденные, дети, подростки).

Cosmia — более 700 наименований косметики и товаров личной гигиены.

In Extenso — базовые сезонные вещи для мужчин, женщин и детей. Коллекции обновляются каждые два месяца.

Actuel —декор для дома, а также одеяла, подушки и другой текстиль.

Qilive — мелкая бытовая техника, аксессуары, изготовленные по современным стандартам и доступные по стоимости.

Cup’s — товары и одежда для спорта, фитнеса, туризма.

Airport — сумки, чемоданы и прочие аксессуары для комфортных путешествий.

Теперь вы знаете, о чем поют АШАНовские птички и как найти качественные и недорогие товары на полках гипермаркета.