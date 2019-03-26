"Сам пью, сам гуляю!" В Ивано-Франковске высмеяли "людные" агитации за кандидата в президенты 

В Ивано-Франковске прошли агитации в поддержку кандидата в президенты Украины Александра Шевченко, на которые, кроме организаторов, пришло только несколько человек.

Фотографиями "людного" мероприятия поделились в городcких пабликах на страницах в соцсети Facebook.

Пользователи высмеяли такую "активность" и прокомментировали следующими высказываниями: "В нашем дворе не было где яблоку упасть", "Рассказали о его (Александра Шевченко. – Ред.) программе баскетбольном столбу, собрали плакаты и поехали в следующий двор. Все, программу выполнили", "Рассказали детской площадке и ушли в другой двор".

Анна Чепурна, Facebook

Анна Чепурна, Facebook

Василий Крайник, Facebook

Андрей Грималюк, Facebook

"Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Депутаты от Укропа на своем митинге выступают перед своим агитатором, который также является их стримером", - добавил депутат Андрей Грималюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внефракционный нардеп, бывший директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко задекларировал 0,7 млн грн займа от гражданской жены и 1 млн грн расходов на обучение в Швейцарии за 2017 год.

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