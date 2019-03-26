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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Сам пью, сам гуляю!" В Ивано-Франковске высмеяли "людные" агитации за кандидата в президенты 

1.5тЧитать материал на украинском

В Ивано-Франковске прошли агитации в поддержку кандидата в президенты Украины Александра Шевченко, на которые, кроме организаторов, пришло только несколько человек.

Фотографиями "людного" мероприятия поделились в городcких пабликах на страницах в соцсети Facebook.

Пользователи высмеяли такую "активность" и прокомментировали следующими высказываниями: "В нашем дворе не было где яблоку упасть", "Рассказали о его (Александра Шевченко. – Ред.) программе баскетбольном столбу, собрали плакаты и поехали в следующий двор. Все, программу выполнили", "Рассказали детской площадке и ушли в другой двор".

"Сам пью, сам гуляю!" В Ивано-Франковске высмеяли "людные" агитации за кандидата в президенты 

Анна Чепурна, Facebook

"Сам пью, сам гуляю!" В Ивано-Франковске высмеяли "людные" агитации за кандидата в президенты 

Анна Чепурна, Facebook

"Сам пью, сам гуляю!" В Ивано-Франковске высмеяли "людные" агитации за кандидата в президенты 

Василий Крайник, Facebook

Новости
Программа Александра Шевченко на выборы-2019
"Сам пью, сам гуляю!" В Ивано-Франковске высмеяли "людные" агитации за кандидата в президенты 

Андрей Грималюк, Facebook

"Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Депутаты от Укропа на своем митинге выступают перед своим агитатором, который также является их стримером", - добавил депутат Андрей Грималюк.

"Сам пью, сам гуляю!" В Ивано-Франковске высмеяли "людные" агитации за кандидата в президенты 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внефракционный нардеп, бывший директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко задекларировал 0,7 млн грн займа от гражданской жены и 1 млн грн расходов на обучение в Швейцарии за 2017 год.

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Место
УкраинаИвано-Франковск
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