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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Сам п'ю, сам гуляю!" В Івано-Франківську висміяли "людні" агітації за кандидата в президенти

1.5тЧитати матеріал російською

В Івано-Франківську пройшли агітації на підтримку кандидата в президенти України Олександра Шевченка, на які, крім організаторів, прийшло тільки кілька людей.

Фотографіями "людного" заходу поділилися в міських пабліках на сторінках в соцмережі Facebook.

Користувачі висміяли таку "активність" і прокоментували наступними висловлюваннями: "У нашому дворі не було де яблуку впасти", "Розповіли про його (Олександра Шевченка. – Ред.) програму баскетбольному стовпу, зібрали плакати і поїхали в наступний двір. Все, програму виконали", "Розповіли дитячому майданчику і пішли в інший двір".

"Сам п'ю, сам гуляю!" В Івано-Франківську висміяли "людні" агітації за кандидата в президенти

Анна Чепурна, Facebook

"Сам п'ю, сам гуляю!" В Івано-Франківську висміяли "людні" агітації за кандидата в президенти

Анна Чепурна, Facebook

"Сам п'ю, сам гуляю!" В Івано-Франківську висміяли "людні" агітації за кандидата в президенти

Василь Крайник, Facebook

Новини
Програма Олександра Шевченко на вибори-2019
"Сам п'ю, сам гуляю!" В Івано-Франківську висміяли "людні" агітації за кандидата в президенти

Андрій Грималюк, Facebook

"Сам п'ю, сам гуляю, сам стели, сам лягаю. Депутати від Укропу на своєму мітингу виступають перед своїм агітатором, який також є їх стримером", - додав депутат Андрій Грималюк.

"Сам п'ю, сам гуляю!" В Івано-Франківську висміяли "людні" агітації за кандидата в президенти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше позафракційний нардеп, колишній директор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко задекларував 0,7 млн грн позики від цивільної дружини і 1 млн грн витрат на навчання в Швейцарії за 2017 рік.

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Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
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