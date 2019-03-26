"Сам п'ю, сам гуляю!" В Івано-Франківську висміяли "людні" агітації за кандидата в президенти

В Івано-Франківську пройшли агітації на підтримку кандидата в президенти України Олександра Шевченка, на які, крім організаторів, прийшло тільки кілька людей.

Фотографіями "людного" заходу поділилися в міських пабліках на сторінках в соцмережі Facebook.

Користувачі висміяли таку "активність" і прокоментували наступними висловлюваннями: "У нашому дворі не було де яблуку впасти", "Розповіли про його (Олександра Шевченка. – Ред.) програму баскетбольному стовпу, зібрали плакати і поїхали в наступний двір. Все, програму виконали", "Розповіли дитячому майданчику і пішли в інший двір".

Анна Чепурна, Facebook

Анна Чепурна, Facebook

Василь Крайник, Facebook

Андрій Грималюк, Facebook

"Сам п'ю, сам гуляю, сам стели, сам лягаю. Депутати від Укропу на своєму мітингу виступають перед своїм агітатором, який також є їх стримером", - додав депутат Андрій Грималюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше позафракційний нардеп, колишній директор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко задекларував 0,7 млн грн позики від цивільної дружини і 1 млн грн витрат на навчання в Швейцарії за 2017 рік.

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