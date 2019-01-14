Один из лидеров Автомайдана

Получил письмо от Олега ..

Не буду все пересказывать, но важным тезисом есть вопрос:

"Почему все силы добра не могут объединиться и поддержать одного кандидата? А дальше совместно победить на парламентских .. неужели разногласия у добрых людей настолько сильны, что невозможно обуздать амбиции? .."

И фамилия здесь неважна. Важна возможность победить.

Скажите мне Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Роман Бессмертный, Александр Солонтай, Святослав Вакарчук, Дмитрий Гнап, Василий Гацко и другие, кого не написал, что ответить Олегу?

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