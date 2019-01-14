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Выборы президента Украины 2019

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Алексей Гриценко
Алексей Гриценко
Один из лидеров АвтомайданаВсе статьи автора

Олег Сенцов: почему до сих пор нет единого кандидата в президенты Украины?

463Читать материал на украинском

Получил письмо от Олега ..

Не буду все пересказывать, но важным тезисом есть вопрос:

"Почему все силы добра не могут объединиться и поддержать одного кандидата? А дальше совместно победить на парламентских .. неужели разногласия у добрых людей настолько сильны, что невозможно обуздать амбиции? .."

И фамилия здесь неважна. Важна возможность победить.

Олег Сенцов: почему до сих пор нет единого кандидата в президенты Украины?

Скажите мне Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Роман Бессмертный, Александр Солонтай, Святослав Вакарчук, Дмитрий Гнап, Василий Гацко и другие, кого не написал, что ответить Олегу?

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Автор
Алексей ГриценкоАлексей Гриценко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Алексея Гриценко
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Пля буду, Сенцов тоже хочет в гаранты. Подозревает что о нём уже забыли.
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