Получил письмо от Олега ..
Не буду все пересказывать, но важным тезисом есть вопрос:
"Почему все силы добра не могут объединиться и поддержать одного кандидата? А дальше совместно победить на парламентских .. неужели разногласия у добрых людей настолько сильны, что невозможно обуздать амбиции? .."
И фамилия здесь неважна. Важна возможность победить.
Скажите мне Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Роман Бессмертный, Александр Солонтай, Святослав Вакарчук, Дмитрий Гнап, Василий Гацко и другие, кого не написал, что ответить Олегу?
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