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Вибори президента України 2019

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Олексій Гриценко
Олексій Гриценко
Один з лідерів АвтомайдануВсі статті автора

Олег Сенцов: чому досі немає єдиного кандидата в президенти України?

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Отримав листа від Олега..

Не буду все пересказувати, але важливою тезою є запитання:

"Чому всі сили добра не можуть об‘єднатися і підтримати одного кандидата? А далі спільно перемогти на парламентських.. невже розбіжності в добрих людей настільки сильні, що неможливо приборкати амбіції?.."

І прізвище тут неважливе. Важлива можливість перемогти.

Олег Сенцов: чому досі немає єдиного кандидата в президенти України?

Скажіть мені Андрій Садовий, Анатолій Гриценко,Роман Безсмертний, Олександр Солонтай, Святослав Вакарчук, Дмитро Гнап, Василь Гацько та інші, кого не написав, що відповісти Олегу?

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Автор
Олексій ГриценкоОлексій Гриценко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Олексія Гриценка
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Пля буду, Сенцов тоже хочет в гаранты. Подозревает что о нём уже забыли.
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