Один з лідерів Автомайдану

Отримав листа від Олега..

Не буду все пересказувати, але важливою тезою є запитання:

"Чому всі сили добра не можуть об‘єднатися і підтримати одного кандидата? А далі спільно перемогти на парламентських.. невже розбіжності в добрих людей настільки сильні, що неможливо приборкати амбіції?.."

І прізвище тут неважливе. Важлива можливість перемогти.

Скажіть мені Андрій Садовий, Анатолій Гриценко,Роман Безсмертний, Олександр Солонтай, Святослав Вакарчук, Дмитро Гнап, Василь Гацько та інші, кого не написав, що відповісти Олегу?

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