Избирательная компания в Украине, при всем её негативе, видится мне огромным позитивом! Даже Черный Украинский Пиар представляется снежно Белым на фоне того, что мы наблюдали год назад в России. У нашего соседа, - и по совместительству врага, были не Выборы а ФУборы. Я писал однажды, что когда-то пытался учиться играть на тромбоне. С тех, канувших в лету, времен усвоил золотое правило духовиков: не все выхлопы воздуха из человеческого организма становятся музыкой.

Испускать газы из наших телес можно разными способами и даже (простите) через разные части тела. И только, если долго тренироваться и научиться правильно дуть именно в мундштук - будет мелодия. Украина учится дуть в тромбон под названием Выборы. Россия даже не пытается - согласна на ФУборы.

В Украине - горячая, жесткая, грязная, но Президентская Гонка. В России - чистая САМОгонка Путина. У нас будет жесткое конкурентное голоСОВАНИЕ - у вас, россияне, было и в ближайшее время будет просто СОВАНИЕ. У хохлов из дремучих совков медленно, но под солнышком свободы растет избиратель… Стало быть, появляется, хоть и не быстро, но ЭЛЕКТОрат. У Вас "зима будет долгой…", а, стало быть, РЕЛИКТОрат - форева. И правят у вас в России конкретные исторические зомби, идеологические Белые Ходоки. Вполне себе Снежные КГБшные люди.

Я не фанат никакого политика, никогда им не был и 100 процентов не буду. Почитатели Зеленского, поклонники Порошенко и, тем более, обожатели Тимошенко серьезно (хоть и не всегда в равной степени) меня раздражают. Тем более нервируют меня чёрто-поклонники Путина. А эти очкарики Януковича из перекрасившейся "партии Регионов" и оппозиционного блока меня особенно напрягают…

Вместе со своим кремлевским куратором они непосредственно участвовали в развязывании Россией войны в Украине, а нынче выдают себя за спасителей и гарантов мира! Последним - вообще моя анафема. Но даже тот факт, что у этих, теперь уже маргинальных, пророссийских негодяев тоже есть законная возможность предлагать свои политические услуги - заслуживает мои аплодисменты!

А выборы в Украине кипят. Все олигархические черти повылазили из щелей…. Но я очень радуюсь, потому что:

Первое. Выборы в моей стране есть. Не ФУборы, не ПУборы, а именно ВЫборы!!!

Второе. Я счастлив видеть, что они будут, хоть и относительно, однако прозрачны. Недавно беседовал с мэром одного украинского города о потенциальной возможности искажения результатов. Его ответ меня приводит в восторг. Он говорит, готов денег дать тому, кто покажет, как можно исказить результаты голосования в сегодняшней системе. С его точки зрения, а этому человеку у меня нет оснований не доверять, возможность для искажения результата в Украине жестко лимитированы… И это елей на мою демократическую душу.

Третье. Политическая поляна накрыта чрезвычайно широко. Скатерть, хоть и не самобранка, не вполне себе самоВЫБИРАНКА. Диапазон кандидатов в президенты - как меню в большом китайском буфете в США - выбор широк.

Четвертое. Никто не знает, кто выиграет. Разве это не фантастика?! Мне нравится жить в стране, где не знаешь, кто победит на выборах! Я застал ночь прихода к власти Трампа в Техасе. Это зрелище не забуду никогда. Ох уж эти лица ребят на CNN, которые были уверенны, что победа Хиллари в их карманах. Но вдруг что-то происходит в режиме онлайн, и результаты из Филадельфии приводят экспертов в ступор… Это я не забуду никогда! Эта музыка - шестая симфония Выборов!

Пятое. Грызня на телеканалах Украины, черные технологии, сливы и скандалы - все это (как ни странно, это звучит из уст пастора) просто замечательно! Я бы, конечно, мечтал жить в совершенном мире и однажды там и окажусь по милости и благодати Божьей! Но пока здесь, на Земле, весь мир, как говорил апостол, "лежит во зле…". Вслед за отцами-основателями США, кое-что понимавших в богословии, я повторю. "Мы не надеемся построить Рай на земле. Наша задача сделать так, чтобы здесь было меньше ада"! Уменьшение процента последнего зависит от таких банальных категорий, как политическая конкуренция, свобода СМИ, противостояние идей и персоналий…

Новости В России признали аннексию Крыма

Шестое. Политики в Украине рвут друг друга зубами, журналисты сцепились между собой, команды политтехнологов как бульдоги в смертельном бою - а я, "сидя на красивом холме", как пел классик, - наслаждаюсь процессом… Они конкурируют друг с другом, критикуют на чем свет стоит, а ваш покорный слуга вспоминает высказывание основоположника капиталистической теории Адама Смита. Суть его сводилась к тому, что для любой страны лучше иметь 500 бандитов, чем одного! При всей его кажущейся парадоксальности, этот тезис справедлив. Конкуренция политических оппонентов - всегда лучше, чем несменяемая, некритикуемая власть одного!

Седьмое. Очень радует, что в выборах в моей стране светятся Новые лица. И хотя я не уверен, что этого факта достаточно для того, чтобы я им отдал свой голос, но, Боже, как это приятно! Один из моих сынух наклеил на дверь нашей машины наклейку с рекламой кандидата Зеленского ))). Я пытался сопротивляться, но он сказал, что это и его машина тоже, и, что он гражданин свободной страны и имеет право! )))) Сын планирует идти в избирательный штаб. Вряд ли мой голос совпадет с его решением, но политическая активность моего 20-тилетнего рэпера вдохновляет!

Восьмое. Откровенная предвыборная "джинса" с обещаниями уменьшить цены на газ в пять раз, на свет в десять, продлить жизнь в три раза, период волосяной поверхности на черепе в два с половиной, а половой активности в четыре - меня тоже радует. Народ все меньше верит этим партийным людоедам. Чтение "Волшебника изумрудного города" и опыт реальных политических передряг последних десятилетий все больше учит людей не вестись на эту откровенную туфту.

"Путник, торопись, за поворотом исполняются все твои желания!" - гласило объявление людоеда в упомянутой выше, на днях прочитанной моим младшеньким, истории. Помните, это там, где про Страшилу, Железного Дровосека, Тотошку и Элли. Так вот, у Элли была проблема после того, как она поверила этому людоедскому пиару на столбе. Она оказалась на обеденном столе пожирателя доверчивых путешественников и чудом от него спаслась…

Украина, как и персонажи Александра Волкова в Изумрудном городе, уже побывала у этих политических патологоанатомов и идеологических некрофилов… Побывала в зубах… После этого моя страна чудом выжила… До сих пор отбивается от Мордора и учится больше не верить их бигМордам (как однажды мой отец, по ошибке, назвал Билборды))))

Короче. Все на ВЫБОРЫ!!! И осторожней с Людоедами!!! ))))

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал