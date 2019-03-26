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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Двойное гражданство, отмена призыва и легализация оружия: что планирует Гриценко

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Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко планирует отменить призыв в армию и легализовать короткоствольное оружие.

Об этом Гриценко заявил в студии программы "Свободы слова". По его словам, Украине нужна контрактная армия.

"Призыва не будет. Будет контрактная армия с территориальной обороной и резервом постоянной готовности", – отметил Гриценко.

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Он добавил, что будет создан учет короткоствольного оружия, которое будет поставлено ​​на сигнализацию, и будет медицинский контроль.

"Стоит бояться не оружия, а того, что сейчас миллионы нелегальных стволов могут находиться в плохих руках", – заявил кандидат в президенты.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба политика

Также Анатолий Гриценко отметил, что общенационального обсуждения ждет вопрос двойного гражданства.

"Согласно Конституции в Украине запрещено двойное гражданство, но есть реальная жизнь. Сотни тысяч украинцев по разным причинам имеют два паспорта", – подчеркнул Гриценко.

Также речь идет о сохранении украинского паспорта для представителей диаспоры.

Как писал OBOZREVATEL, Гриценко, вспомнив историю с детства, на примере своего отца рассказал, как должна работать власть в Украине.

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Анатолий Гриценко
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