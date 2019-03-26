Подвійне громадянство, скасування призову та легалізація зброї: що планує Гриценко

Кандидат в президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко планує скасувати призов в армію і легалізувати короткоствольну зброю.

Про це Гриценко заявив в студії програми "Свободи слова". За його словами, Україні потрібна контрактна армія.

"Призову не буде. Буде контрактна армія з територіальною обороною і резервом постійної готовності", – зазначив Гриценко.

Він додав, що буде створений облік короткоствольної зброї, який буде поставлений на сигналізацію, і буде медичний контроль.

"Варто боятися не зброї, а того, що зараз мільйони нелегальних стовбурів можуть перебувати в поганих руках", – заявив кандидат в президенти.

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

Також Анатолій Гриценко зазначив, що загальнонаціонального обговорення чекає питання подвійного громадянства.

"Згідно з Конституцією в Україні заборонене подвійне громадянство, але є реальне життя. Сотні тисяч українців з різних причин мають два паспорти", – підкреслив Гриценко.

Також мова йде про збереження українського паспорта для представників діаспори.

Як писав OBOZREVATEL, Гриценко, згадавши історію з дитинства, на прикладі свого батька розповів, як повинна працювати влада в Україні.

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