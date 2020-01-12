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12 января • обновлено в 12:47
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"Слили" свои? Зеленского заподозрили в секретной операции в Омане

8.4т
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Скандал вокруг якобы отдыха президента Украины Владимира Зеленского в Омане мог быть лишь отвлекающим маневром. Не исключено, что на Ближнем Востоке он мог иметь встречу с высокопоставленными американскими партнерами.

Такое предположение на своей странице в Facebook высказал журналист Иван Жеведь. Более того, он полагает, что все пляжные фото с Зеленским могли быть умышленно обнародованы его же соратниками.

"Рука Кремля или рука Шефира. Анализ фотографии "отдыха" Зеленского в Омане свидетельствует, что "слив" в СМИ...дело рук команды Зе? На фотографии видна рука с амулетом. Телосложение руки и сам амулет соответствуют первому помощнику президента Сергею Шефиру. И он так же любит закатывать рукава на синих рубашках. Носят наручные амулеты и другие соратники Зе, в частности Евгений Кошевой", – акцентирует внимание журналист.

Кроме того, его смутил и тот факт, что президент слишком подозрительно "позирует" для фото. Это наталкивает на мысль, что он хотел, чтобы на фото было четко видно того, кто на них запечатлен. Ряд вопросов у Жеведя возник и к публикациям в СМИ, которые первыми узнали о пребывании Зеленского в Омане.

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"Издание "Страна" предварительно, 4 января, ссылаясь на свои источники в Офисе президента, сообщило, что Зеленский будет на Ивано-Франковщине до минимум 9, а то и 10-12 января. И они же "выбросили" фото из Омана уже 5 января. Их же "источники" рассказали, что Шефир отдыхает на ... Сейшелах. Интересные такие источники и их подача, которые полностью формируют информационное пространство", – пишет Жеведь.

По словам журналиста, вероятность того, что какие-то папарацци или случайные туристы засняли первое лицо страны совершенно случайно в таком экзотическом месте и так вовремя передали информацию определенному СМИ, выглядит слишком утопичной.

Фото Зеленского в Омане и его соратников

Фото Зеленского в Омане и его соратников

Facebook Ивана Жеведя

"Если это действительно была информационная операция прикрытия под видом "отдыха", то все сделано красиво! Оппоненты получают "зраду", а сторонники "рабочий визит" – информационное поле забито второстепенной информацией, в которой соревнуются разные группы. А что тогда делал в Омане Зеленский? Что за такой важный визит, когда он готов к таким информационным операциям, которые могут ударить по имиджу? И почему он готов лететь в опасный регион, где разворачивалась война?" – подводит к выводам Жеведь.

Он напомнил, что среди известных контактов Зеленского во время визита в Оман – телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, после которого президент Украины поддержал позицию США – выводить войска из Ирака нельзя.

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"Что интересно: Помпео должен был увидеться с Зеленским 3 января в Киеве и визит перенес (сообщение от 1-го января). И уже 7 января они поговорили по телефону...из Омана. По "мобилке" решили такой важный вопрос? Как правило, таким заявлениям, тем более в момент военных действий, должны предшествовать определенные не телефонные контакты, не так ли? К слову, на сайте Госдепа о том, что разговор был телефонный, речь не шла, это в сообщении ОП", – обратил внимание на еще один интересный нюанс Жеведь.

Кроме того, подчеркнул он, озвученные Зеленским тезисы относительно сбитого в Иране самолета МАУ также совпадают со сказанным Помпео.

"Что же делал в Омане Зеленский и почему так долго возвращался в Киев? Это вопросы, на которые мы вряд ли открыто узнаем ответы", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Омана в рождественские праздники.

  • После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37.

  • Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

  • Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.

  • Позже стало известно, в Маскате лидер Украины мог встречаться с московской делегацией, которую туда доставил самолет лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Владимир Зеленский Майк Помпео Сергей Шефир Евгений Кошевой
Место
Украина
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Что за чушь? Стало ведь уже известно, что зеля встречался там с рашистским скотом из кремлятника и летал он туда на самолете Медведчука. Зелебобу пытались уломать слить Украину, но вроде пока отказал. Знает, что будет за это дома на столбе висеть
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Юг Руси
Юг Руси
Ну не зря-же султан у них скапытился! "Новичок" сработал без осечки!
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