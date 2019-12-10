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10 декабря • обновлено в 18:47
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Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Военнослужащий ВСУ Все статьи автора

Зеленський зробив те, що хотів

16.1т
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Ми готувалися до гіршого, і зробили все, щоб найгірше не відбулося.

Зробили правильно.

У неділю народ вийшов по всій країні. Опозиція об'єдналася і легалізувала процес на Майдані - це була переконлива подія. Червоні лінії були визначені, і донесені з максимальною потужністю.

Ввечері люди стали на Банкової, і приготувався до дії.

Сотні і сотні тисяч приготувалися приєднатися.

Чи вплинуло це на відсутність фатальних результатів на переговорах в Парижі?

Звичайно вплинуло.

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Чи відбулася здача інтересів України? Чи перейдені "червоні лінії" зараз?

Ні.

І це вже добре. Ми сконцентрувалися на цьому. Ми домагалися цього.

Ми домоглися цього.

Сталося щось, що зробило неможливим перехід "червоних ліній" в майбутньому? Сталося щось, що зміцнило позиції цих самих "інтересів України"? Чи досягнуті якісь результати в нашу користь, крім обміну полоненими?

Ні.

Ризики зберігаються. І за руками діючої влади тепер треба стежити ще уважніше.

Сталося щось, що збільшує наші ризики, і є послаблення позицій?

Так.

Мене дуже турбує, як буде виглядати "безумовний режим припинення вогню", на тлі того, якими були всі "припинення вогню" до сьогоднішнього дня. З щоденними обстрілами з того боку. З пораненими і загиблимі з нашого боку.

І чи не перетвориться це в неможливість давати адекватну відповідь російським банд? І чи не стане воно однобічним?

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Мене абсолютно не влаштовує відведення наших військ в ще трьох районах.

У тій формі, в якій воно вже проводилося - це одностороння поступка. Оскільки та сторона плювати хотіла на умови розведення. Оскільки Українські війська йдуть зі своєї землі, і де-факто ця територія залишається без захисту українського Закону.

Оскільки всі позиції на яких ми зараз стоїмо - ключові. Про дання будь-який з веде до ослаблення.

І найголовніше. Те що стосується закріплення особливого статусу Донбасу і формули Штайнмайєра.

Це саме розмите з питань.

Протиріччя в підході зберігаються як і раніше.

Закон про особливий статус обіцяють продовжити на рік. Хоча термін його дії вже закінчився, і його необхідно приймати заново.

Чи буде це кроком до федералізації і безумовним перетином "червоної лінії" - не зрозуміло.

І головне - путин продовжує категорично наполягати на схемі "спочатку вибори і закон про особливий статус - потім контроль над кордоном".

Путін продовжує підштовхувати Зеленського до прямих переговорів з бойовиками, щоб зняти з себе цім відповідальність за будь-які порушення домовленостей.

У цьому питанні немає ЖОДНОГО прогресу для України.

Якщо резюмувати те, що сталося - Зеленський зробив те, що хотів. Він подивився в очі путіну.

І все.

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А тепер ми будемо уважно стежити за руками.

Тому, що до наступної зустрічі в Парижі - чотири місяці.

Тому, що ми не знаємо, про що говорили і домовилися "під килимом" - без документів і резолюцій.

Але дуже скоро дізнаємося.

Тому, що дива не сталося - і то, що було - залишилося тим, що було.

Наша влада не стала більш українською.

Путін залишився путіним, росія залишилася росією. А їх війська нікуди не збираються йти.

Ще одна вражаюча цитата з Зеленського. Навіть коментувати її не буду.

"Якщо розводити війська на всій контактної лінії в 409 км, то ми будемо розводити війська 20 років. Уже й мене не буде, і їх [лідерів нормандського формату, які наполягали на повному і негайному поділі]. А якщо невеликими частинами, то розведемо за 6-8 років "

Вражає, правда?

І окремо, до гарячих голів, які розчаровані тим, що вночі не прозвучали заклики до "загального збору". А люди пішли з Банкової.

На даний момент, ми утримали владу від фатальних кроків, які ми назвали "червоними лініями". І виконали обіцянку - зняли "режим тиску" на даному етапі.

Це дуже важливо - виконувати всі обіцянки. В одну і іншу сторону.

Це показник нашої конструктивності, осудності і сили, в тому числі.

Це "російський бунт - безглуздий і нещадний".

Ми - Україна. Ми - розумна сила.

Що буде далі? Це залежить від наступних кроків.

Червоні лінії нікуди не поділися. Вони будуть продовжувати бути тяганиною розтяжок, які обмежують стежку можливих дій влади.

І ми простежимо, щоб вона вела в правильну сторону.

І, до речі - не тільки в цих "червоних лініях" справа.

Триває і судове свавілля, і переслідування військових і активістів.

І тихий демонтаж армії. І експерименти з економікою. І зовсім незрозумілі дії в різних сферах. І спроба обмежити свободу слова. І ще багато чого.

Країну можна угробити різними методами.

А до наступної зустрічі в Парижі - від веселого, але вже порядком сдутого рейтингу зеленої влади, залишаться статистичні спогади.

Я не вірю, що вони зміняться.

Я знаю, що не змінимося ми.

І я бачу - ми все робимо правильно.

Тому, не розслабляйтеся. Уважно стежимо за подальшими кроками.

Далі, неминуче, буде.

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Автор
Глеб Бабич (Позывной Лентяй) Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Тег
нормандский формат
Источник
Источник: Facebook Гліба Бабича
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Надежда Вера
Надежда Вера
Да, такой себе пшик, а не саммит. Сколько стоит посмотреть главному Ихтамнету в глаза? Кто оплатил этот жалкий банкет????
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2
1
Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
За@бали вы своими "червоними лініями". Вас бы красными флажками обложить, святой водой окропить и велкам в карьеры криворiжжя.
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1
7
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Павловская Екатерина, Только сначала туда всех ЗЕбилов и тех, кто замирлюбойценой.
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2
1
Ukr Igore
Ukr Igore
Павловская Екатерина,Та ти народилася така. Чувіха з кар,єра
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2
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Аффтар, ты бесконечный идиот! У вас, что воздух какой-то особенный для идиотизма?)))
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6
2 из 6 ответов | показать все
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Белов Юрий, дурачок, ты даже истории своей не знаешь. Южмаш и Мотор Сич американцы строили? Ты еще скажи, что Днепрогэс они построили)))
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0
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Ukr Igore, дурачок, не отвлекайся от мытья польского унитаза)))
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