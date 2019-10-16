Зеленский внес кандидатуры на пост глав трех ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подал кандидатуры на пост глав в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщил народный деп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренков Facebook по итогам заседания Кабмина.

По его словам, на должность главы Кировоградской области претендует Андрей Балонь; Сумской - Сергей Леонов; Черниговской - Андрей Прокопенко.

Гончаренко добавил, что Кабмин решил перенести вопрос об их назначении на следующее заседание и пригласить кандидатов.

По его словам, Прокопенко - политтехнолог, который в 2013 году занимался местными выборами в Российской Федерации. Также он работал директором департамента коммуникации и корпоративных СМИ в нефтяной компании "ТНК-ВР Менеджмент" (Москва, Россия).

Андрей Прокопенко GOROD.cn

Андрей Балонь с 2003 по 2016-й год работал в органах следователем, начальником следственных управлений.

Андрей Балонь

Леонов является проректором УНИБТ "УАБД" СумГУ. А также зятем ректора СумГУ Анатолия Васильева.

Сергей Леонов sumy.today

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

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