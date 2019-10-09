"Встреча" Зеленского с бизнесменом-мафиози: в ОПУ дали ответ

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский якобы встречался не только с главой государства Дональдом Трампом, но и с криминальным авторитетом Сэмом Кислиным.
Об этом сообщает The Insider. Именно Кислина, который сотрудничает с украинской и российской организованной преступностью, назвали одной из ключевых фигур, связавших команду Трампа и Зеленского. В Офисе президента официально опровергли информацию об этом встрече.
По данным СМИ, мужчина был заинтересован в том, чтобы расправиться с экс-президентом Порошенко и вернуть свои украинские активы, арестованные в ходе антикоррупционных расследований.
По информации источников издания, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи с президентом Украины в гостинице "Паркер". Также он был организатором второй встречи, которую провели люди Зеленского в ресторане "Русская чайная". Она была тайной.
Кислин и Зеленский
The Insider
"Это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в Штатах. Сэм Кислин сводил людей, давал указания, мол, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе – с тем, мои предложения следует направлять такому-то человеку", – поясняет источник The Insider.
Конгресс США вызывал Сэма Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Считается, что эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.
"В 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил – эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался", – отмечают журналисты.
В августе в Киеве Кислин встречался с Дмитрием Крючковым – фигурантом уголовного дела о присвоении "Запорожьеобленерго" и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.
Кислин и Крючков
The Insider
"Попадание в кадр не случайное, это у Крючкова и Кислина была встреча, выйдя с которой Сэм решил порисоваться перед журналистами", – рассказал изданию источник в Киеве, близкий к следственным органам.
По данным журналистов, теперь Кислин пытается использовать одновременно и "лояльность Зеленского, и пропагандистскую машину Кремля".
Он является основателем компании Trans Commodities в США и уроженцем Одессы по имени Семен.
"ФБР связывает его с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне. Суд пришел к выводу, что свой бизнес по торговле с Россией через Trans Commodities тот вел благодаря контактам Черного. Племянника Кислина (Арнольда Кислина) также обвиняли в рейдерских захватах предприятий Измайловской ОПГ и взятках российским чиновникам (иск в США против него с этими обвинениями подали предприниматели Михаил Живило и Джалол Хайдаров)", – узнали в СМИ.
Кислина также называют соратником Рудольфа Джулиани, который является советником Трампа.
Зеленский и Кислин
The Insider
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся грандиозный скандал из-за подозрения Трампа в давлении на Зеленского во время их июльского телефонного разговора. Президент США якобы требовал от главы Украины начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.
Зеленский заявил, что его беседа с американским лидером, из-за которой разгорелся скандал, является "личной" и "конфиденциальной".
В свою очередьТрамп разрешил публикацию стенограммыразговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
25 сентября в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора Трампа и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонной беседы и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".
26 сентября в США опубликовали текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Трампом и Зеленским.
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