"Встреча" Зеленского с бизнесменом-мафиози: в ОПУ дали ответ

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский якобы встречался не только с главой государства Дональдом Трампом, но и с криминальным авторитетом Сэмом Кислиным.

Об этом сообщает The Insider. Именно Кислина, который сотрудничает с украинской и российской организованной преступностью, назвали одной из ключевых фигур, связавших команду Трампа и Зеленского. В Офисе президента официально опровергли информацию об этом встрече.

По данным СМИ, мужчина был заинтересован в том, чтобы расправиться с экс-президентом Порошенко и вернуть свои украинские активы, арестованные в ходе антикоррупционных расследований.

По информации источников издания, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи с президентом Украины в гостинице "Паркер". Также он был организатором второй встречи, которую провели люди Зеленского в ресторане "Русская чайная". Она была тайной.

Кислин и Зеленский The Insider

"Это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в Штатах. Сэм Кислин сводил людей, давал указания, мол, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе – с тем, мои предложения следует направлять такому-то человеку", – поясняет источник The Insider.

Конгресс США вызывал Сэма Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Считается, что эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

"В 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил – эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался", – отмечают журналисты.

В августе в Киеве Кислин встречался с Дмитрием Крючковым – фигурантом уголовного дела о присвоении "Запорожьеобленерго" и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.

Кислин и Крючков The Insider

"Попадание в кадр не случайное, это у Крючкова и Кислина была встреча, выйдя с которой Сэм решил порисоваться перед журналистами", – рассказал изданию источник в Киеве, близкий к следственным органам.

По данным журналистов, теперь Кислин пытается использовать одновременно и "лояльность Зеленского, и пропагандистскую машину Кремля".

Он является основателем компании Trans Commodities в США и уроженцем Одессы по имени Семен.

"ФБР связывает его с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне. Суд пришел к выводу, что свой бизнес по торговле с Россией через Trans Commodities тот вел благодаря контактам Черного. Племянника Кислина (Арнольда Кислина) также обвиняли в рейдерских захватах предприятий Измайловской ОПГ и взятках российским чиновникам (иск в США против него с этими обвинениями подали предприниматели Михаил Живило и Джалол Хайдаров)", – узнали в СМИ.

Кислина также называют соратником Рудольфа Джулиани, который является советником Трампа.

Зеленский и Кислин The Insider

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