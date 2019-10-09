Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Встреча" Зеленского с бизнесменом-мафиози: в ОПУ дали ответ

8.8т Читать материал на украинском

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский якобы встречался не только с главой государства Дональдом Трампом, но и с криминальным авторитетом Сэмом Кислиным.

Об этом сообщает The Insider. Именно Кислина, который сотрудничает с украинской и российской организованной преступностью, назвали одной из ключевых фигур, связавших команду Трампа и Зеленского. В Офисе президента официально опровергли информацию об этом встрече.

По данным СМИ, мужчина был заинтересован в том, чтобы расправиться с экс-президентом Порошенко и вернуть свои украинские активы, арестованные в ходе антикоррупционных расследований.

Новости
Белый дом отказался: скандал с импичментом Трампа получил продолжение

По информации источников издания, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи с президентом Украины в гостинице "Паркер". Также он был организатором второй встречи, которую провели люди Зеленского в ресторане "Русская чайная". Она была тайной.

Кислин и Зеленский

Кислин и Зеленский

The Insider

"Это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в Штатах. Сэм Кислин сводил людей, давал указания, мол, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе – с тем, мои предложения следует направлять такому-то человеку", – поясняет источник The Insider.

Конгресс США вызывал Сэма Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Считается, что эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

"В 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил – эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался", – отмечают журналисты.

В августе в Киеве Кислин встречался с Дмитрием Крючковым – фигурантом уголовного дела о присвоении "Запорожьеобленерго" и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.

Кислин и Крючков

Кислин и Крючков

The Insider

"Попадание в кадр не случайное, это у Крючкова и Кислина была встреча, выйдя с которой Сэм решил порисоваться перед журналистами", – рассказал изданию источник в Киеве, близкий к следственным органам.

По данным журналистов, теперь Кислин пытается использовать одновременно и "лояльность Зеленского, и пропагандистскую машину Кремля".

Он является основателем компании Trans Commodities в США и уроженцем Одессы по имени Семен.

Новости
Скандал с Трампом и Зеленским: Луценко откровенно рассказал, зачем встречался с Джулиани

"ФБР связывает его с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне. Суд пришел к выводу, что свой бизнес по торговле с Россией через Trans Commodities тот вел благодаря контактам Черного. Племянника Кислина (Арнольда Кислина) также обвиняли в рейдерских захватах предприятий Измайловской ОПГ и взятках российским чиновникам (иск в США против него с этими обвинениями подали предприниматели Михаил Живило и Джалол Хайдаров)", – узнали в СМИ.

Кислина также называют соратником Рудольфа Джулиани, который является советником Трампа.

Зеленский и Кислин

Зеленский и Кислин

The Insider

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
94
5
Смешно
9
Интересно
25
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Кислин гражданин США.Он ни от кого не скрывается и дивет и работает в США.Если бы он вел претупную деятельность или был бы тем кем его описывает ОБОЗ,ОН БЫ ҮЖЕ давно сидел бы.Америка это не Украина.Там с преступниками не церемонятся.Лапшү нам тут вешать не надо.Возможная всреча Зеленского с ним может быть связана с его заявлениями о то, что у него есть доказательства того,что Порошенҡо незаконно вывел в в оффшоры на сои сета с Украины за время президенства не менее 8 млрд долларов.И он Кислин готов предоставить эти доказательства  в сүде или заинтересрванным лицам.Зе,как президент Украины ,может вернуть эти деньги домой.8 млрд долларов дя украины это 4года транзита рос. газа. Это 6 лет соц выплат пенсионерам и детских пособий.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Кислин-гражданин США.И он проживает на территории США а н прячется где то.Если бы Кислин был бы связан с мафиози иливел преступную деятельңомт
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Зебильная Сопля наживается на торговле Украиной
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel