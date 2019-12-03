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3 декабря • обновлено в 11:02
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Зеленский срочно собрал СНБО перед встречей с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудит подготовку к встрече в "нормандском формате".

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия конференции правоохранителей в Киеве. По его словам, ведется активная подготовка к визиту президента в Париж.

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"Я планировал послушать тут выступления, но, к сожалению, президент собирает Совет национальной безопасности и обороны. Готовимся к встрече в "нормандском формате", – сказал он.

Зеленский срочно собрал СНБО перед встречей с Путиным

Зеленский срочно собрал СНБО перед встречей с Путиным

"ТСН"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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фил филька
фил филька
не боись вовчик. главное с путиным помириться и куча проблем с плеч упадет
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Хо Хол
Хо Хол
"Пацаны, мне чото ссыкотно((((", - заявил Зеленский.
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