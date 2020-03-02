Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта.
Об этом сообщил первый вице-спикер и представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Будет ли президент? Я буквально только что связался, он сказал: "Да, я буду". И это абсолютно нормально, поскольку президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", – заявил Стефанчук.
Он рассказал, что сейчас у Зеленского есть несколько рабочих вариантов относительно кадровых изменений в Кабмине.
"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются. Я не исключаю, что на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов есть несколько, они обсуждаются", – добавил он.
Зеленский может снять Гончарука с кресла премьера
Как писал OBOZREVATEL, в СМИ активно и небезосновательно обсуждается тема с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука.
Ожидается, что в среду, 4 марта, должно состояться голосование за отставку Гончарука. Вопрос о Кабмине вынесен отдельным пунктом в заседании, которое срочно созвал президент.
Также накануне Гончарука засекли на тайной встрече с главой Офиса Зеленского в одном из ресторанов Киева.
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