Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта.

Об этом сообщил первый вице-спикер и представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Будет ли президент? Я буквально только что связался, он сказал: "Да, я буду". И это абсолютно нормально, поскольку президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", – заявил Стефанчук.

Он рассказал, что сейчас у Зеленского есть несколько рабочих вариантов относительно кадровых изменений в Кабмине.

"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются. Я не исключаю, что на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов есть несколько, они обсуждаются", – добавил он.

Зеленский может снять Гончарука с кресла премьера

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ активно и небезосновательно обсуждается тема с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука.

Ожидается, что в среду, 4 марта, должно состояться голосование за отставку Гончарука. Вопрос о Кабмине вынесен отдельным пунктом в заседании, которое срочно созвал президент.

Также накануне Гончарука засекли на тайной встрече с главой Офиса Зеленского в одном из ресторанов Киева.

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