Зеленский поручил создать мощный план обороны Украины: обнародованы детали

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед военными стратегическую задачу - разработать "динамический план обороны".

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире "Радио Свобода". По его словам, итоговый план обороны будет периодически пересматриваться, исходя из ситуации.

"У нас вообще стратегическое планирование - это один из наших крупнейших приоритетов. Потому что президент уже через несколько дней после назначения правительства поставил задачу Минобороны разработать так называемый план обороны. Это не документ, который будет один раз выпущен. Он будет пересматриваться с периодичностью, потому что ситуация динамична", - заявил чиновник.

По его словам, данный документ не будет единственным.

"Параллельно будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ. И в каждом из этих видов будет план развития, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим перед Украиной, или сейчас или в перспективе. Дальше уже вопрос фокуса", - подчеркнул Загороднюк.

Представитель оборонного ведомства уверен в сроках реализации проекта.

"План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача - это сделать оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности", - отметил он.

Чиновник также описал методику разработки плана.

"Вообще процесс такой - мы сначала анализируем текущую ситуацию, причем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных и т.д., которые могут влиять на ситуацию с безопасностью в стране. Параллельно с этим делается оборонный обзор. Есть обзор возможностей, которые есть уже сейчас. Далее, основываясь на этом, мы определяем сценарий угроз. Далее, основываясь на сценариях угроз, определяется уже стратегия обороны и, конечно, стратегия национальной безопасности", - резюмировал он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, о том, кто стал министром обороны Украины.

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